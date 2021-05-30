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DENİZLİ

Canlarını zor kurtardılar: Evi yakıp apartmanın kapısını kilitledi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde psikolojik tedavi gören Sema S, kızının yaşadığı daireyi yaktıktan sonra 4 katlı apartmanın kapısını dışardan kilitledi. Dumanla dolan apartmanda yaşayanlar büyük panik yaşadı. Binadakilerden bazıları itfaiye tarafından kurtarıldı, bazıları da yan apartmanlara kaçarak kurtuldu.

Haber Merkezi DHA
Son dakika Denizli haberleri: Evi yakıp apartmanın kapısını kilitledi
Şoku üzerlerinden atamayan apartmanda yaşayanlar gözyaşı döktü, onları yakınları teselli etmeye çalıştı.

Olay, Hacıkaplanlar Mahallesi'nde 741 sokaktaki Yaşar Apartmanı'nda saat 13.00 sıralarında yaşandı. 4 katlı apartmanın zemin katında kızı Raziye S. (20) ile yaşayan Sema S.’nin dairesinden duman çıktığını fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Zemin kattaki dairede başlayan yangın nedeniyle binanın içini ve üst katları duman sardı.

Apartmanda yaşayanlar binanın kapısına yöneldi ancak kilitli olduğu için çıkamadı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürürken, dumana maruz kalan üst katta yaşayanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Son katta yaşayanlar da yan binaların çatısına geçerek kurtuldu. Dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişiye sağlık görevlileri tarafından ambulansta müdahale edildi. Şoku üzerlerinden atamayan apartmanda yaşayanlar gözyaşı döktü, onları yakınları teselli etmeye çalıştı.

'KIZIMI YAKTIM'

Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Sema S.'nin kızıyla birlikte yaşadığı zemin kattaki evinde yangın çıkardıktan sonra binanın dış kapısını kilitleyip, olay yerinden uzaklaştığı, ağlayarak kızını yaktığını söylediği öne sürüldü. Sema S., çevredekiler tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Sema S., gözaltına alınırken, yangın sırasında evde olmayan kızı Raziye S. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Apartmanın zemin katındaki dairede yangın nedeniyle büyük hasar oluşurken, alevler üst katlara ulaşmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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