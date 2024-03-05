AFAD: Akdeniz'in 137.23 kilometre açığında saat 16.17'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21.38'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremin yerin 10.44 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya an itibari ile olumsuz bir durum olmadığını, gelişmelerin takip edildiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da depremden korkup ikinci kattan atlayan bir vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.
AFAD verilerine göre, saat 21.38'de merkez üssü Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem anı Yenice ilçesinde bir marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Market sahibi Ercan Fidan ve arkadaşlarının sohbet ettiği sırada meydana gelen depremle birlikte yaşadıkları panik anları kameraya yansıdı. Sarsıntıyla birlikte Fidan ve arkadaşlarının panik içerisinde koşarak marketten çıktığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Yenice ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki sarsıntının 10,44 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem sonrasında vatandaşlar sokaklara çıktı.