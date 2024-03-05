Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21.38'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremin yerin 10.44 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya an itibari ile olumsuz bir durum olmadığını, gelişmelerin takip edildiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da depremden korkup ikinci kattan atlayan bir vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.