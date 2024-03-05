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Akdeniz'de korkutan deprem: Muğla'da hissedildi

AFAD: Akdeniz'in 137.23 kilometre açığında saat 16.17'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

16:47 - 5/03/2024 Salı
Güncelleme: 17:15 - 5/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

AFAD: Akdeniz'in 137.23 kilometre açığında saat 16.17'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.






#Muğla
#deprem
#AFAD
40 dakika önce
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