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ANKARA

Son dakika haberleri: Pençe Harekatında bir asker şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: Tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde devam eden Pençe Hareket alanında, 28 Eylül 2020 tarihinde, teröristler tarafından tuzaklanmış bir mühimmatın patlaması sonucunda yaralanan bir kahraman askerimizin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Pençe Harekatı bölgesinde teröristler tarafından tuzaklanmış mühimmatın patlaması sonucu yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

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  • Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Pençe Hareket alanında, 28 Eylül 2020 tarihinde, teröristler tarafından tuzaklanmış bir mühimmatın patlaması sonucunda, 1 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı dilekleri iletildi.

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