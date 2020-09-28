Son dakika haberleri: Pençe Harekatında bir asker şehit oldu MSB acı haberi duyurdu: Tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu bir askerimiz şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde devam eden Pençe Hareket alanında, 28 Eylül 2020 tarihinde, teröristler tarafından tuzaklanmış bir mühimmatın patlaması sonucunda yaralanan bir kahraman askerimizin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi 28 Eylül 2020, 20:40 Son Güncelleme: 28 Eylül 2020, 20:45 DHA