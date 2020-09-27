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POLİTİKA

Son dakika haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Ermenistan bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir

TBMM Başkanı Şentop: Ermenistan bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir

Meclis Başkanı Şentop, Ermenistan'ın sivilleri hedef alarak Azerbaycan topraklarına saldırmasına tepki göstererek, "Sivillere yönelik son saldırıları göstermiştir ki; Ermenistan, sadece Azerbaycan'a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir ve doğacak sonuçların tek sorumlusudur" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edeceğini belirterek, "Sivillere yönelik son saldırıları göstermiştir ki; Ermenistan, sadece Azerbaycan'a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir ve doğacak sonuçların tek sorumlusudur" dedi.

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TEK SORUMLUSU TERÖR DEVLETİ ERMENİSTAN'DIR

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki gösterdi.

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  • Şentop, "Sivillere yönelik son saldırıları göstermiştir ki; Ermenistan, sadece Azerbaycan'a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir ve doğacak sonuçların tek sorumlusudur. Türkiye, Azerbaycan'ın yanında bütün gücüyle durmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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