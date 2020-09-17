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İSTANBUL

Son dakika haberleri: Yaşlı adamı döven Halil Sezai tutuklandı

Yaşlı adamı döven Halil sezai tutuklandı

Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle mevcutlu şekilde adliyeye getirilen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Hakimlik, dosya kapsamındaki suç vasfının şüpheli lehine değişme ihtimalini dikkate alarak, şüphelinin "silahla tehdit" suçundan tutuklama talebini ise reddetti.

Haber Merkezi AA
Şarkıcı Halil Sezai
Şarkıcı Halil Sezai

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının mevcutlu şekilde getirilmesi talimatı üzerine Paracıkoğlu, avukatı ve polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosunda savcılık tarafından ifadesi alınan Paracıkoğlu, "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hekimliğine sevk edildi.

Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu'nun, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 03:39
Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu ve ağza alınmayacak küfürler ettiği görülüyor.


Hakimlik, olayın oluş şekli ve mevcut delil durumu, dosya kapsamındaki suç vasfının şüpheli lehine değişme ihtimalini dikkate alarak, şüphelinin "silahla tehdit" suçundan tutuklama talebini reddetti.

Olayın geçmişi

Tuzla'da bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında 15 Eylül'de tartışma çıkmıştı.

Yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Halil Sezai Paracıkoğlu'nu Kadıköy'deki evinde gözaltına almıştı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Paracıkoğlu, serbest bırakılmıştı.

Halil Sezai'nin öldüresiye dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Bu adam bir kere daha evimize girdi
OYNAT 01:04
Halil Sezai'nin öldüresiye dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Bu adam bir kere daha evimize girdi
Ünlü şarkıcı Halil Sezai Tuzla'da yaşadığı bir tartışmada yaşlı bir adamı darp etmişti. Sezai'nin öldüresiye dövdüğü 67 yaşında olan Hüseyin Meriç'in oğlu Mesih Meriç Behkam basın mensuplarına konuştu. Behkam, “Dün sabah saat sekiz otuzda buradan çıkıyorum. Benim çıkmamı bekliyorlar. Babam kalp hastası bu olaylardan dolayı da çok yıprandı zaten. Evimizin her yerine kamera ses görüntülü kameralar koyduk. Çünkü bu adam bir kere daha bizim evimize girdi, yine ben yoktum' ifadelerini kullandı.


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Halil Sezai Paracıkoğlu'nun mevcutlu şekilde adliyeye getirilerek ifadesinin alınması talimatını vermişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkındaki soruşturmanın dosyaya giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda genişletildiğini, şüphelinin "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından savcılıkça ifadesinin alınacağını bildirmişti.

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