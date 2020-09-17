Yaşlı adamı döven Halil sezai tutuklandı

Halil Sezai'nin öldüresiye dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Bu adam bir kere daha evimize girdi

Ünlü şarkıcı Halil Sezai Tuzla'da yaşadığı bir tartışmada yaşlı bir adamı darp etmişti. Sezai'nin öldüresiye dövdüğü 67 yaşında olan Hüseyin Meriç'in oğlu Mesih Meriç Behkam basın mensuplarına konuştu. Behkam, “Dün sabah saat sekiz otuzda buradan çıkıyorum. Benim çıkmamı bekliyorlar. Babam kalp hastası bu olaylardan dolayı da çok yıprandı zaten. Evimizin her yerine kamera ses görüntülü kameralar koyduk. Çünkü bu adam bir kere daha bizim evimize girdi, yine ben yoktum' ifadelerini kullandı.