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İsrail'in İran'a saldırılarında 3 nükleer bilimci daha hayatını kaybetti

İsrail'in İran'a saldırılarında 3 nükleer bilimci daha hayatını kaybetti

14:1114/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
AA
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İsrail açıkladı: İranlı 9 üst düzey bilim adamı öldürüldü
İsrail açıkladı: İranlı 9 üst düzey bilim adamı öldürüldü

İsrail'in dün İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda da Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Ekber Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi adlı nükleer bilimci hayatını kaybetmişti. İran devlet televizyonunun haberine göre, İsrail'in İran'a saldırılarında Ali Bekayi Kerimi, Mansur Asgeri ve Said Borci adlı 3 bilim adamı daha yaşamını yitirdi.

İsrail'in İran'a saldırılarında 3 nükleer bilim bilimcinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.


İran devlet televizyonunun haberine göre, İsrail'in İran'a saldırılarında Ali Bekayi Kerimi, Mansur Asgeri ve Said Borci adlı 3 bilimci daha yaşamını yitirdi.

İsrail'in dün İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda da Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Ekber Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi adlı nükleer bilim insanları hayatını kaybetmişti.


Saldırılarda hayatını kaybeden bilim insanlarının sayısı 9'a yükseldi.


⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma


İsrail, 13 Haziran'da da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilimci saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil kaybının yalnızca Tahran'da 150'yi aştığı açıklandı.


İsrail'in Tebriz'e saldırılarında da 18 sivilin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.


İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı geniş çaplı karşı saldırılarda Tel Aviv'de en az 9 bina yıkıldı. Saldırılarda en az 3 kişi öldü, 172 kişi yaralandı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.



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