Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.04'te 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 6.97 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremde bazı hasarlı binaların çöktüğü öğrenildi. Sarsıntının Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman başta olmak üzere deprem bölgesi genelinde hissedildiği belirtildi.
'5-6 bina yıkıldı'
Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar deprem sonrası ilk yaptığı açıklamada, "5-6 binanın yıkıldığı bilgisini aldım. Bir bina enkazında baba ve kız olduğu belirlendi" dedi.
Yıkılan bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı.
'Teyakkuz halindeyiz'
AFAD Başkanı Yunus Sezer deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" dedi.
AFAD: Ekipler bölgeye sevk edildi
AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, saha tarama çalışmaları sonucunda yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye hızlıca sevk edilmiş ve çalışmaya başlamışlardır." denildi. Ayrıca bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi; riskli binaların etrafında bulunulmaması uyarısı yapıldı.
'22 bina yıkıldı'
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'daki depremde ilk belirlemelere göre 22 binanın yıkıldığını, 20 kişinin hastaneye kaldırıldığını, can kaybı olmadığını bildirdi.