Mersin'de 3,8 büyüklüğünde deprem

10:0027/10/2025, Pazartesi
IHA
Mersin’in Silifke ilçesinde saat: 09.36’da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son depremler... Mersin’in Silifke ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’dan alınan bilgiye göre, Mersin’in Silifke ilçesinde saat 09.36’da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’ın son dakika olarak duyurduğu depremin ilçeye bağlı Atayurt Mahallesi’nde yerin 12 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Deprem nedeniyle şuana kadar olumsuz bir durumun bildirilmediği öğrenildi.

#Mersin
#Silifke
#AFAD
#Deprem
#Atayurt Mahallesi
