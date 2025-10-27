Mersin’in Silifke ilçesinde saat: 09.36’da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’dan alınan bilgiye göre, Mersin’in Silifke ilçesinde saat 09.36’da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’ın son dakika olarak duyurduğu depremin ilçeye bağlı Atayurt Mahallesi’nde yerin 12 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Deprem nedeniyle şuana kadar olumsuz bir durumun bildirilmediği öğrenildi.
