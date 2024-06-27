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Sosyal medya provokatörü Ramin Saeidi gözaltına alındı

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar sonrası, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından tutuklanıp geçtiğimiz aylarda serbest bırakılan İranlı Ramin Saeidi, yeniden gözaltına alındı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ait Ambargo TV'nin de çalışanı olan Saeidi, hapisten çıktıktan sonra da provokasyon dolu paylaşımlarını sürdürüyordu.

21:48 - 27/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 22:14 - 27/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Ramin Saeidi
Ramin Saeidi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz yıl, sosyal medyada kullanılan nefret söylemleri nedeniyle toplu halde, zincirleme şekilde, basın ve yayın yoluyla, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçlarından 10 suçlu hakkında işlem başlatmış ve tutuklanmıştı.

İranlı Ramin Saeidi'nin de aralarında yer aldığı 10 zanlı, ocak ayında mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.

Sosyal medya provokatörü Saeidi yeniden gözaltında

Deport edilmesi beklenen Saeidi’nin yeniden sosyal medyada provokasyonlara başladığı görülmüştü.

Zanlı, bugün yeniden gözaltına alındı.

Provokatör Saeidi’nin yaptığı paylaşımlardan bazıları şöyle:

Sosyal medyada sınır dışı edilsin çağrıları

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ait Ambargo TV'nin de çalışanı olan Saeidi'nin paylaşımları sonrası birçok vatandaş 'sınır dışı edilmesi' talebinde bulunmuştu.




#Ramin Saeidi
#Sosyal Medya
#Provokasyon
#İnternet
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