Sosyal medya provokatörü Ramin Saeidi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz yıl, sosyal medyada kullanılan nefret söylemleri nedeniyle toplu halde, zincirleme şekilde, basın ve yayın yoluyla, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçlarından 10 suçlu hakkında işlem başlatmış ve tutuklanmıştı.