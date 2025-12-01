Sosyal medyada bir kadına şiddet uygulayan şüpheli yakalandı

"Bir sanal medya hesabı üzerinden yapılan canlı yayında 'bir erkeğin yanındaki kadına bağırarak fiziksel şiddet uyguladığı' Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımızca belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucu N.K. isimli kadına şiddet uygulayan şüphelinin B.S. (engelli raporlu) olduğu tespit edilmiş ve yakalanmıştır"