Sosyal medyada bir kadına şiddet uygulayan şüpheli yakalandı

18:541/12/2025, Pazartesi
DHA
Şüpheli B.S. yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karaman'da bir sanal medya hesabı üzerinden açtığı canlı yayında kadına fiziki ve sözlü şiddet uygulayan şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüpheli B.S.'nin engelli raporlu olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada bir kadına şiddet uygulayan şüphelinin Karaman'da yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Karaman'da gerçekleşen olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Bir sanal medya hesabı üzerinden yapılan canlı yayında 'bir erkeğin yanındaki kadına bağırarak fiziksel şiddet uyguladığı' Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımızca belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucu N.K. isimli kadına şiddet uygulayan şüphelinin B.S. (engelli raporlu) olduğu tespit edilmiş ve yakalanmıştır"
dedi.

