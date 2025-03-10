Sosyal medyada mezhepçi öfke yayılıyor

Suriye'de 8 Aralık'ta gerçekleşen halk devrimi sonrası İran ve İsrail destekli Esed rejimi artıkları ülkede Nusayri vatandaşları üzerinden kaos çıkarmak için eylemlerini sürdürüyor. Şam’da yaşayan Sünni din âlimi olduğu iddia edilen ama Nusayri olan eski Abdurrahman el Dulo'nun Alevilere yönelik cihat fetvası vermeyi reddettiği gerekçesiyle katledildiği yalanıydı. Sosyal medyada "Nusayri katliamı" propagandası yapan bazı hesaplar, Dulo'ya ait olduğu hedef şaşırtarak mezhepçi bir öfke oluşturmaya çalışıyor. Dulo hakkında yazılanlar oluşturulmaya çalışılan dezenformasyonlardan sadece biriydi.