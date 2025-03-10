Sosyal medyada mezhepçi öfke yayılıyor

Suriye'de 8 Aralık'ta gerçekleşen halk devrimi sonrası İran ve İsrail destekli Esed rejimi artıkları, ülkede Nusayri vatandaşları üzerinden kaos çıkarmak için eylemlerini sürdürüyor. Sosyal medyada "Nusayri katliamı" propagandası yapan bazı hesaplar hedef şaşırtarak mezhepçi bir öfke oluşturmaya çalışıyor. Şam’da yaşayan Sünni din âlimi olduğu iddia edilen Nusayri Abdurrahman el Dulo'nun Alevilere yönelik cihat fetvası vermeyi reddettiği gerekçesiyle katledildiği yalanı ortaya atıldı.
Suriye'de 8 Aralık'ta gerçekleşen halk devrimi sonrası İran ve İsrail destekli Esed rejimi artıkları ülkede Nusayri vatandaşları üzerinden kaos çıkarmak için eylemlerini sürdürüyor. Şam’da yaşayan Sünni din âlimi olduğu iddia edilen ama Nusayri olan eski Abdurrahman el Dulo'nun Alevilere yönelik cihat fetvası vermeyi reddettiği gerekçesiyle katledildiği yalanıydı. Sosyal medyada "Nusayri katliamı" propagandası yapan bazı hesaplar, Dulo'ya ait olduğu hedef şaşırtarak mezhepçi bir öfke oluşturmaya çalışıyor. Dulo hakkında yazılanlar oluşturulmaya çalışılan dezenformasyonlardan sadece biriydi.
Abdurrahman el Dulo kimdir?
Din alimi olduğu iddia edilen Abdurrahman el Dulo, rejim lehine çalışan ve Suriye'de müftü yardımcılığına görevine atanmıştı. Dulo'nun 2014 yılında Şam FM'e yaptığı açıklamada, muhalif askerlerinin eşleri, kız kardeşleri ve anneleri ile nikahsız ilişkiye girilebilir diyerek "Tecavüz fetvası" vermişti. Dulo aynı zamanda Suriye İstihbarat Genel Müdürlüğü'ne çalışan bir isimdi.