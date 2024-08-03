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Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük destek: Etiket kısa sürede gündem oldu

Terör devleti İsrail'in işgalci Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yaptığı paylaşımla hedef alması sonrası, sosyal medya kullanıcıları Erdoğan'ın yanında olduğunu belirttikleri etiket çalışması başlattı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve AK Parti Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu gibi isimlerin de destek olduğu 'Erdoğan'ın Yanındayız' etiketi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Muhammet Emre Kömürcü
00:55 - 3/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Terör devleti İsrail'in işgalci Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail'le ticareti durdurduğu ve Hamas'a koşulsuz destek verdiği için hedef aldı.

Katz'ın sosyal medya hesabından yaptığı hadsiz paylaşım sonrası siyasilerden ve sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.


Erdoğan'ın yanındayız

Sosyal medya kullanıcıları Erdoğan'ın yanında olduğunu belirttikleri etiket çalışması başlattı. 'Erdoğan'ın Yanındayız' etiketi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Etikete, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve AK Parti Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu gibi isimler de destek verdi.


#Recep Tayyip Erdoğan
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#Yisrael Katz
#İsrail
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