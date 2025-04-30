Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sosyal medyaya 'aile' paketi

Sosyal medyaya 'aile' paketi

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:0030/04/2025, الأربعاء
G: 30/04/2025, الأربعاء
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, internet kullanımında olduğu gibi sosyal medyada da ‘aile paketi’ üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, çocuklara getirilecek sosyal medya sınırlaması konusunda Yeni Şafak’a son bilgileri aktardı. Uraloğlu, sosyal medya düzenlemesinin taslağının hazır olduğunu belirterek, henüz sunum yapılmadığını ifade etti. Uraloğlu, “Sosyal medya düzenlemesi için bir taslak hazırladık. Henüz Meclis’e sunmadık. Ebeveyn iznine tabi 13-16 yaş arası. 13 yaş altı tamamen yasak olmasını istiyoruz. Bu düzenlemeyi de bu sene çıkartalım istiyoruz” dedi. İnternet kullanımında olduğu gibi sosyal medyada da ‘aile paketi’ ve ‘çocuk paketi’ üzerinde çalıştıklarını açıklayan Uraloğlu, “İnternet konusunda temin ediciler ‘aile paketi’ imkânı sunuyorlar. Bu aile paketi o kadar karşılık buldu ki. ‘Sosyal medyada da acaba bu durumu temin edebilir miyiz?’ Bunlar üzerinde kafa yoruyoruz. ‘Aile paketi’ ya da ‘Çocuk paketi’ ile amacımız kontrolsüz ulaşımı kontrolü altına almak” ifadelerini kullandı.


#sosyal medya
#aile
#internet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Araç sahipleri dikkat: Sigortada yeni dönem başlıyor!