Sosyal medyaya 'aile' paketi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, internet kullanımında olduğu gibi sosyal medyada da ‘aile paketi’ üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, çocuklara getirilecek sosyal medya sınırlaması konusunda Yeni Şafak’a son bilgileri aktardı. Uraloğlu, sosyal medya düzenlemesinin taslağının hazır olduğunu belirterek, henüz sunum yapılmadığını ifade etti. Uraloğlu, “Sosyal medya düzenlemesi için bir taslak hazırladık. Henüz Meclis’e sunmadık. Ebeveyn iznine tabi 13-16 yaş arası. 13 yaş altı tamamen yasak olmasını istiyoruz. Bu düzenlemeyi de bu sene çıkartalım istiyoruz” dedi. İnternet kullanımında olduğu gibi sosyal medyada da ‘aile paketi’ ve ‘çocuk paketi’ üzerinde çalıştıklarını açıklayan Uraloğlu, “İnternet konusunda temin ediciler ‘aile paketi’ imkânı sunuyorlar. Bu aile paketi o kadar karşılık buldu ki. ‘Sosyal medyada da acaba bu durumu temin edebilir miyiz?’ Bunlar üzerinde kafa yoruyoruz. ‘Aile paketi’ ya da ‘Çocuk paketi’ ile amacımız kontrolsüz ulaşımı kontrolü altına almak” ifadelerini kullandı.