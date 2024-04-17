'Sosyal yardım' adı altında dolandırdılar

Sosyal yardım vaadiyle kişisel bilgiler tehlikede. Son günlerde dolandırıcılar, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ismini kullanıp, ‘Sosyal yardım yapacağız’ diyerek kimlik bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşları dolandırdı. Telefon numarası üzerinden arandığını ifade eden bir vatandaş “Telefondan beni arayarak Vakıflar Genel Müdürlüğü olduklarını ve 6 ay boyunca aylık 2 bin TL vereceklerini söylediler. Telefonuma bir uygulama indirmemi istediler. İndirdim ve söyledikleri talimatları yerine getirdim. Kimlik bilgilerimi aldılar” diye konuştu.