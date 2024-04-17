'Sosyal yardım' adı altında dolandırdılar

Sosyal yardım vaadiyle kişisel bilgiler tehlikede. Son günlerde dolandırıcılar, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ismini kullanıp, ‘Sosyal yardım yapacağız’ diyerek kimlik bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşları dolandırdı. Telefon numarası üzerinden arandığını ifade eden bir vatandaş “Telefondan beni arayarak Vakıflar Genel Müdürlüğü olduklarını ve 6 ay boyunca aylık 2 bin TL vereceklerini söylediler. Telefonuma bir uygulama indirmemi istediler. İndirdim ve söyledikleri talimatları yerine getirdim. Kimlik bilgilerimi aldılar” diye konuştu.
MADDİ YARDIM VADEDİYORLAR
VGM’nin adını kullanarak yapılan dolandırıcılık olaylarında çok fazla artış olduğunu dile getiren Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Dolandırıcıların vatandaşlarla hem telefon hem de SMS üzerinden iletişime geçtiğini ifade eden Kırık, “Bu dolandırıcılar, güven duygusu uyandırmak ve kişisel bilgilerinizi ele geçirmek amacıyla çeşitli yöntemler kullanmaktadırlar. Siber dolandırıcılar, kendilerini Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanı olarak tanıtarak resmi kurum kimliği kullanmaktadır. Cazip maddi yardım vaatleriyle insanların dikkatini çekerek, dolandırıcılığa karşı savunmasız hale getirmektedir” dedi.