Soyguna İstanbul’dan gelmişler

Olay, 25 Mart sabahı Keçiören’deki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İstanbul'dan gelen yüzleri maskeli iki şahıs, ellerindeki silahlarla birlikte M.Y.’ye ait kuyumcu dükkanına girdi. İş yeri sahibi M.Y'nin ellerini plastik kelepçeyle bağlayan şüpheliler, iş yerinde bulunan çok sayıda kol saati ve gümüş kolyeyi gasbettikten sonra motosikletle olay yerinden kaçtı. Ekiplerce yapılan araştırmada, şüphelilerin kaçtıkları motosikleti boş arazide yakıp kiralık araçla İstanbul'a kaçtıklarını tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin olaydan 6 gün önce Ankara'ya gelerek araç içerisinde kaldıkları ve sürekli olarak iş yeri çevresinde keşif yaptıkları belirlendi.





PLANLAMIŞLAR

Şüphelilerin Ankara'da kaldıkları süre içerisinde birlikte hareket ettiği ve olayı planlayan, araç kiralama ve tüm masraflarını karşılayan bir kişinin daha olduğu tespit edildi. Emniyet görevlilerinin yürüttükleri çalışmalar sonucu kuyumcu içerisinde yağma olayını gerçekleştirenlerin F.Ö. ve K.Y. olduğu, olayı planlayan, maddi destek sağlayan kişinin de Ankara'da ikamet eden S.Ç. olduğu tespit edildi.





TUTUKLANDILAR

İstanbul ve Ankara'da yapılan eş zamanlı operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda, kuyumcudan gasbedilen çok sayıda kol saati, gümüş kolyeler, olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca, ayrıca bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Ankara'ya getirilen şüpheliler, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



