Soykırımcı askerlerin psikolojisi bozuldu: Tedavi edecek terapist bulunamıyor

IDF yedek askerlerin ruh sağlığını iyileştirmesi için psikolog bulamıyor. Gazze'de soykırım yapan İsrail ordusunun askerleri maddi sıkıntılar ve bölgede yaşadıkları sebebiyle psikolojik bunalım yaşıyor. Terör devleti İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana ordudan ayrılmak için başvuruda bulunan yüzbaşı ve binbaşıların sayısı 900'ü aşmıştı. 7 Ekim’den bu yana 9 bin İsrail askeri psikolojik destek aldı ve bunların yarısından fazlası “bunalım” sebebiyle görevine devam edemedi. Soykırımcı İsrail ordusu, daha önce askerlikten muaf tutulanları, “kuvvet eksikliği” gerekçesiyle göreve çağırmıştı.

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth'un haberine göre ruh sağlığı bakımı arayan birçok soykırımcı yedek asker terapist sıkıntısıyla karşı karşıya. İsrail Savunma Bakanlığı'nın cephede yaşadıklarından dolayı etkilenen askerlerini tedavi etmek için planladığı yeni girişimi yetersiz kaldı ve birçok asker vadeliden destekten faydalanamadı. Çünkü ülke çapında var olan psikologlar yeterli sayıda askere hizmet verebiliyor. Soykırımcı askerlerin sivil hayata geçişini kolaylaştırmak için yapılan Savunma Bakanlığı'nın programına orduda görev yapan asker Roi geçen yılın sonlarında başvuru yaptı. Fakat tedavi edilemedi. Programın başlatılmasından bu yana, psikolojik tedavi arayan yaklaşık 4.000 yedek asker de dahil olmak üzere 170.000 kişi kaydoldu. Mevcut terapistlerin yetersizliğiyle birleşen yoğun talep sebebiyle soykırımcı askerler tedavi edilemiyor.