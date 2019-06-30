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ADANA

Adana haberleri: Tövbe ettim diyen hırsız yine yakalandı

Söyledikleri ile pes dedirtti: Tövbe etmiştim dayanamadım

Adana’da dolmuşa bindiği sırada bir kadının arka cebinden cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı. İfadesinde "Tövbe etmiştim ancak dayanamadım” diyen sabıkalı şüpheli tutuklandı.

Haber Merkezi IHA
İslam Ş. polisler tarafından yakalandı.
İslam Ş. polisler tarafından yakalandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi’nde, annesiyle birlikte durakta dolmuş bekleyen Havva K.’nın (23) arkasından sessizce yaklaşan bir kişi, kadının arka cebinde bulunan cep telefonunu alarak kaçmaya başladı. Olayı fark eden Havva K., kaçan şüphelinin peşinden koştu ancak yakalayamadı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

KAMERA GÖRÜNTÜSÜNDEN SAPTANDI

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Cep telefonunu çalan zanlının daha önce de ‘hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurma, yankesicilik ve yağma’ suçlarından sabıkası olan İslam Ş. (29) olduğu belirlendi.

İslam Ş.'nin telefonu çaldığı an.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İslam Ş.'nin emniyetteki sorgusunda, “Maddi sıkıntım vardı. Bir daha böyle şeyler yapmamak için tövbe etmiştim ancak dayanamadım” dediği öğrenildi. İslam Ş. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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