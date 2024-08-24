Sözde hayvansever böyle tehdit etmiş: Senin cezanı da ben veririm

Her geçen gün sokaklarda tehlike saçan başıboş köpek sorunu, Türkiye’nin kanayan yarası haline geldi. Sokaklarda çeteleşmiş halde dolaşan köpekler, vatandaşlara saldırarak kimini ağır yaralarken kimini de hayattan koparıyor. Çocukları köpek saldırılarında ya ölen ya da ağır yaralanan aileler, mama lobileri ve sözde hayvanseverler tarafından tehdit alıyor. Ailelerin susmaları için çok ciddi miktarda para teklif eden lobiler, başıboş köpek mağduriyeti yaşayan herkesi bu şekilde yıldırmaya çalışıyor. Antalya'da 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar, ölüm tehditleri aldığını ve tehditlerden kaynaklı evine gidemediğini ifade etti.

EVİNİN ÖNÜNE MERMİ BIRAKTILAR

Güvenli Sokaklar Derneği’nin de başkanı olan Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar, sürekli sözde hayvanseverlerin Twitter'dan kendisini tehdit ettiklerini söyleyerek, “Evimizin kapısına mermi konuldu. Twitter hesaplarından tehdit ediliyorum. ‘Şu adamı biri öldürse de kurtulsak, çocuğunun mezarını kazıp kemiklerini çıkartacağız’ diye tehditler ediliyor. Derneği kuracağımı duyduklarında tehditler daha fazla arttı. Ben, o dönem HAÇİKO'nun (Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği) başkan yardımcısı olan Ceyhun Güven tarafından tehdit edildim. ‘Öldürürüm seni, gerekeni yaparım, senin cezanı ben veririm’ diyerek tehdit etti. Tehdit edilmemin üzerine şikayet ettim. Yargılandı ve ceza aldı ancak şu an cezası ertelendi” diye konuştu. Mahra Melin Pınar'ın anne ve babası, Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak değişiklikle sorunun çözülebileceğine inanıyor.

TEHDİTLERLE YIPRATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Çocukları köpekler tarafından saldırıya uğrayan aileler, mama lobileri tarafından adreslerine ve iletişim bilgilerine kadar tespit ediliyor. Ardından mağdur olan ailelerin bulunduğu evlere sözde hayvansever derneklerin sorumluları giderek çocuklarını sokak köpekleri değil de yabancı ırklı köpeklerin saldırdığını söylemelerini istiyor. Aileler söylenenleri yapmadığı takdirde çalıştıkları yerlerden kovulmalarını sağlayıp, saldırıya uğrayan çocukların akran zorbalığı yaşayacaklarına dair tehditler savuruyorlar. Aynı zamanda mağdur ailelere destek olan kişiler de bu lobiler tarafından ölümle tehdit ediliyor. Mağdur ailelere destek olan A,Ş., evini silahla gelip tehdit ettiklerini, aynı zamanda yasaklı ırklara sahip köpekleri de evinin önüne bıraktıklarını söyledi.







