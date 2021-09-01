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ANKARA

Spor yasası için son viraj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdiği “Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası” için AK Parti harekete geçti. AK Parti, spor dünyasından birçok isim ile yine FIFA gibi uluslararası spor federasyonlarının görüşünü alarak taslak metin hazırlamıştı. Taslağa son şeklinin verilmesi için çalışmaları artıran AK Parti kurmayları, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile bugün Meclis’te bir araya gelecek.

Osman Özgan Yeni Şafak
Spor yasası için son viraj
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Şu ana kadar gelinen aşamayla ilgili değerlendirmelerin yapılacağı toplantıda, kulüplerden gelen talepler ile atılacak adımlar ele alınacak.

YENİ DÖNEMİN ÖNCELİĞİ

Spor yasasıyla ilgili yürütülen çalışmaların yeni yasama dönemine kadar tamamlanması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulmasının ardından Meclis gündemine getirilecek düzenlemenin, yeni yasama dönemindeki öncelikli işler arasında olduğu belirtiliyor.

BAŞKANLARA SORUMLULUK

AK Parti’nin üzerinde çalıştığı düzenlemeyle, kulüplerin dernek statüsünden çıkarılarak anonim şirket gibi yönetilmesi ve denetiminin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılması öngörülüyor. Yöneticilere kendi dönemindeki harcamalara ve borçlandırmalara şahsi sorumluluk getiren düzenleme ayrıca kulüplerin borçlanması, temlik edilmesi gibi hususlarda da belirli sınırlamalar ve zorlaştırmalar getiriyor.

MENAJERLERE DÜZENLEME

Yine Türkiye Futbol Federasyonu’na bağlı Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Merkez Hakem Kurulu gibi kurullara da düzenleme getirilmesi planlanırken, yine menajerlerle ilgili de önemli düzenlemelerin hayata geçirilmesi gündemde. Buna göre, özellikle menajerlere verilen yüksek ücretlere sınırlama getirilmesi hedefleniyor. Ayrıca menajerlerin sadece tek sözleşme yapması, çifte komisyon ücreti alamaması ve alınacak komisyonun da yüzde 2-3’ler düzeyinde olması da yine üzerinde çalışılan diğer önemli konular.

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