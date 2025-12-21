Yeni Şafak
Su alan tekne Kıyı Emniyet ekipleri tarafından kurtarıldı

12:0821/12/2025, Pazar
IHA
9 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye botuna yedeklenerek Gümbet Marinaya emniyetle yanaştırıldı.
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında su alan ve içinde bir kişi bulunan 9 metre uzunluğundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum Gümbet önlerinde su almaya başlayan içerisinde bir kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Gümbet Marinaya emniyetle yanaştırıldı.


#Muğla
#Bodrum
#tekne
