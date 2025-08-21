Yeni Şafak
Su hattı kazısı yaparken göçük altında hayatını kaybetti

Su hattı kazısı yaparken göçük altında hayatını kaybetti

18:5521/08/2025, Perşembe
AA
Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi ekiplerce göçük altından çıkarıldı.
Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi ekiplerce göçük altından çıkarıldı.

Aydın'da arazisinde iş makinesiyle su hattı açmak için kazı yapan vatandaş, meydana gelen göçük altında kalarak yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde arazilerinde su hattı açmak isterken göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Beşeylül Mahallesi'ndeki arazilerinde iş makinesiyle su hattı açmak için kazı yapan Ahmet Güney (43) toprak altında kaldı.

Haber verilmesiyle bölgeye, AFAD, itfaiye, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Güney'in hayatını kaybettiği belirlendi.



