Şubat ayı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49,8 ile açık ara önde

Araştırma şirketi Areda Survey şubat ayı seçim anketini yayınladı. 23-27 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılan ankete toplam 3 bin kişi katıldı. Vatandaşlara “Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz?” ve “Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” soruları yöneltildi.





Yüzde 49,8 ile Cumhurbaşkanı Erdoğan önde

“Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz?” sorusu yöneltilen 3 bin kişiden yüzde 49,8’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyerek, Erdoğan’a duyduğu güveni gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 21,7 ile ikinci sırada ve Mansur Yavaş yüzde 9,6 ile üçüncü sırada yer aldı.









Yüzde 38,5’in tercihi AK Parti

“Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltilen 3 bin kişiden yüzde 38,5’i tercihini AK Parti’den yana kullandı.

CHP yüzde 22,8 ile ikinci sırada, HDP yüzde 10,5 ile üçüncü sırada ve İYİ Parti yüzde 10,4 ile dördüncü sırada yer aldı.



















