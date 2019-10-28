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EĞİTİM

Şubat'ta öğretmen ataması var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 Şubat’ında öğretmen ataması için çalıştıklarını, ancak sayı veremeyeceğini söyledi. TVNET’te Ayşe Böhürler’in sorularını cevaplandıran Selçuk, “Bana kalsa ben ‘60 bin az, 80 bin olsun’ derim. Biz şuna bakıyoruz: ‘Hangi alanda, kaç öğretmen ihtiyacımız var’ diye” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ziya Selçuk
Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tvnet’te yayınlanan Türk Kahvesi programında gazeteci-yazar Ayşe Böhürler’in sorularını yanıtladı. Öğretmen adaylarının merakla beklediği, şubat ayında yapılacak atamalara ilişkin açıklamalarda bulunan Selçuk, “Öğretmen adaylarımız sanıyor ki ben oturuyorum bir masaya 20 bin, 40 bin, 60 bin yazıyorum. Bu, ülkenin genel ekonomik durumuyla kabinenin kararıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde sistemin kararıyla olan bir şey bu. Bana kalsa ben ‘60 bin az, 80 bin olsun’ derim. Biz şuna bakıyoruz; ‘Hangi alanda, kaç öğretmen ihtiyacımız var’ diye. Bunun da bir istatistiği var. Bu yazılım diyor ki ‘Senin haritanda şu kadar öğretmen eksiği var, şu branşlarda. Öncelikli olarak nicel açıdan ve coğrafi açıdan bölgesel olarak şuraya şu kadar öğretmen atanması gerekiyor’ diyor” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tvnet’te Türk Kahvesi programında Ayşe Böhürler’in sorularını yanıtladı.

ÜCRETLİ KALKSIN DİYE UĞRAŞIYORUZ

Atama taleplerini, evlenme ve hayat kurmayla yakından ilgili olduğu için çok önemli bulduğunu söyleyen Bakan Selçuk, “Biz şu anda ücretli öğretmenlik kalksın, diye çaba gösteriyoruz. Nasıl kalkar? Kadrolu öğretmen sayısını artırarak. Bu neye bağlı? Ekonomik imkanlar doğrultusunda. Dolayısıyla benden ‘Şu tarihte, şu rakam’ diye bir atama sayısını beklemesinler. Biz imkanlara bakıyoruz, ‘Ne yapabiliriz’ diye sonra ortaklaşa bir şey çıkıyor. Ona göre de bir kararı duyuruyoruz. Şubat ataması için de böyle bir çalışma devam ediyor” dedi.

LGS TABİİ Kİ ZOR OLACAK

  • LGS’yle ilgili de konuşan Selçuk şunları kaydetti: “LGS, bu bir eleme sınavı. Anlaşılmayan şu, bir uzman, bir akademisyen şunları söyleyebiliyor, ‘öğrenciler matematikte döküldü’, ‘öğrenciler Türkçe’de zayıf aldı. ‘Çocukların sadece yüzde 10’unun alınacağı kontenjan dahilinde bir sınav kazanabileceği bir durum söz konusu ise, o zaman zaten bir eleme temelli sınav olduğu için zor olması beklenir. Burada soru zordu demek garip geliyor bana, zaten soru zor olsun.”

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