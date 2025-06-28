Suç makinesi cezaevi firarisi İzmir'de yakalandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde suçla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, hakkında dolandırıcılık suçları başta olmak üzere toplam 13 ayrı dosyadan 20 yıl 2 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olan bir şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda hakkında dolandırıcılık suçları başta olmak üzere 13 ayrı dosyadan 20 yıl 2 Ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aynı zamanda cezaevi firarisi M.Ş. isimli şahıs, yapılan çalışmalar neticesinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.