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İzmir'in Aliağa ilçesinde orman yangınına neden olan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde orman yangınına neden olan şüpheli tutuklandı

18:1927/06/2025, Cuma
AA
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İzmir'de yaktığı çöplerden dolayı orman yangınına sebep olan şahıs tutuklandı.
İzmir'de yaktığı çöplerden dolayı orman yangınına sebep olan şahıs tutuklandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir şahsın yaktığı çöplerden çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına sebebiyet veren şahıs jandarma ekiplerince tutuklanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde çöplük alanda dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangını çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçede dün Bozköy Mahallesi sanayi tesisleri mevkisinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan M.E'nin (42) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

M.E. ifadesinde, yaktığı çöplerle yangına kazara sebebiyet verdiğini ve üzgün olduğunu belirtti.

Bir ev kullanılamaz hale geldi

Bozköy Mahallesi sanayi tesisleri mevkisinde dün başlayan yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçramış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edilmişti.

Kara ekiplerinin gece boyunca aralıksız müdahale ettiği yangın yaklaşık 11 saat sonra kontrol altına alınmıştı.

Bir evin kullanılamaz hale geldiği yangına neden olduğu ileri sürülen şüpheli M.E, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.



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