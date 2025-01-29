Suçu birbirlerine attılar

Tutuklu otel müdürü Zeki Yılmaz, gayriresmi otel müdürü olarak görev yaptığını, resepsiyon personeli olarak gözüktüğünü, herhangi bir imza yetkisi bulunmadığını savundu. Denetim raporlarına dair eksiklikler ve prosedürlerin takibinden Otel Genel Müdürü Emir Aras'ın sorumlu olduğunu belirten Yılmaz, “Süreçlerin takibi Emir Bey tarafından yapılıyordu. Otelle ilgili güvenlik ve diğer tüm önlemler, otel sahibi Halit Ergül’ün damadı Emir Aras tarafından takip edilmektedir. Ben de bu süreçlerde Aras’a yardımcı olmaktayım” dedi.

Ergül’ün denetimler ve alınan önlemlerden bilgisi bulunduğunu kaydeden Yılmaz, “Otelde Turizm Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve İl Tarım Müdürlüğü düzenli olarak denetim yapmaktadır. Turizm Bakanlığı tarafından son denetim Aralık 2024’te sezon açıldıktan birkaç gün sonra gerçekleştirilmiştir. Bu denetimde, nitelikli bir eksiklik bulunmamıştır. Engelli odasının olmaması, çamaşırhanede halı bulunması ve kazan dairesinden koku gelmesi gibi eksiklikler dışında bir şey hatırlamıyorum” diye konuştu.

Aras, Grand Kartal Otel’de yangın tatbikatı yapılmadığını da şu sözlerle itiraf etti: “Gazelle Otel’de yapılmıştı. Personelin bir kısmı aynı. Oradakine katılanlar tatbikata katılmış sayıldı.”

Emir Aras, Zeki Yılmaz.

Aras: Ben bilgisayarcıyım

Yangın gecesi otelde olduğunu söyleyen Emir Aras, “Telefonum çaldı, kat sorumlusu arıyordu, ‘Yangın var’ dedi. Merdivenlerden indim, dışarı çıktım. İkaz butonlarına basamadım çünkü yangın çok yoğundu. O an hiçbir şey düşünemedim” dedi. Otelde rezervasyonlara bakıp bilgisayar işlerini yaptığını iddia eden Aras, “Oteldeki denetimlere muhasebeciler katılır. Sezon başında İl Sağlık, Özel İdare ve Turizm Bakanlığı’ndan gelirler. Onlara muhasebeciler rehberlik eder. Otel müdürü bunlara refakat eder. Otel müdürü Zeki Yılmaz'dır” diye konuştu. Turizm Bakanlığı’nın yaptığı son denetimde kendisinin de bulunduğu bilgisini veren Aras, “15 Aralık 2024’te bakanlığın denetimi oldu. Her yönüyle denetlediler. Belediyenin denetimi olup olmadığını bilmiyorum” ifadelerini kullandı.







