Süleyman Soylu’nun eleştirileri haklı bulundu: Mansur Yavaş aldığı parayı iade edecek

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, Mansur Yavaş ile Süleyman Soylu arasında görülen manevi tazminat davasında, yerel mahkemenin Yavaş lehine verdiği 20 bin TL’lik tazminat kararını kaldırarak davanın reddine hükmetti. Bu kararla birlikte mahkeme, Süleyman Soylu’nun Mansur Yavaş’a yönelik sözlerinin hukuka uygun olduğuna karar verirken, daha önce ödenen tutarın da iadesinin yolu açılmış oldu.

Tartışmanın fitilini ateşleyen sözler

Dava, 30 Nisan 2023 gecesi TV100 ekranlarında yayınlanan bir programda Süleyman Soylu’nun, Mansur Yavaş’a yönelik yaptığı siyasi eleştiriler üzerine açıldı. Yavaş, bu açıklamaların kişilik haklarını hedef aldığını ileri sürerek manevi tazminat davası açmıştı.

49 bin TL ödenmişti, karar bozuldu

İlk derece mahkemesi, Soylu’nun 20 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetmiş, karar icraya konularak faiz ve yargılama giderleriyle birlikte yaklaşık 49 bin tahsil edilmişti.

Soylu’nun istinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, bu kararı hukuka aykırı bularak, tamamen kaldırdı.

Mahkeme: “Bu sözler siyasi eleştiridir”

İstinaf kararında, tarafların siyasetçi olduğu vurgulandı. Mahkeme, sert siyasi eleştirilerin demokratik toplumlarda ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek, Soylu’nun sözlerinin hakaret değil, siyasi polemik ve eleştiri niteliğinde olduğu sonucuna vardı.

Bu nedenle manevi tazminat şartlarının oluşmadığı ifade edildi.

Karar kesin

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin 03 Şubat 2026 tarihli kararıyla yerel mahkeme hükmü kaldırıldı ve davanın reddine karar verildi. Bu kararla birlikte Mansur Yavaş’ın açtığı dava sonuçlanmış olurken, Süleyman Soylu hukuken haklı bulundu.







