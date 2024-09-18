Süleymaniye Havalimanı’nda PKK kliniği

PKK’dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan terörist, örgüt ile Suriye rejimi arasındaki bağı deşifre edip, Irak’ta KYB’ye bağlı Süleymaniye Havalimanı hakkında dikkat çeken bilgiler verdi. Suriye'nin Tel Tamir bölgesinde PKK/YPG'nin sözde karargah sorumlusu olarak faaliyet yürüten “Zenda” kod adlı terörist Habibe Y., örgütten kaçmadan önce göğsündeki kist nedeniyle tedavi gördüğünü belirtti. Habibe Y., bu süreçte Süleymaniye Havalimanı içinde PKK’ya ait yaralı evinde kaldığını söyledi.

REJİM PASAPORT VERDİ

Örgütün üst yönetimi tarafından tedavi için Ürdün'e gönderildiğini ifade eden terörist Habibe Y., pasaport işlemleri için Şam’a geldi. Rejim askerleri tarafından burada Habibe Y.’ye benzeyen bir sivilin kimliği üzerinden pasaport başvurusu yapıldı. 1 ay sonra pasaportunu alan Habibe Y., yine rejim vasıtasıyla Haseke’ye getirilip 3 ay burada bekletildi.

ABD HELİKOPTERİYLE SÜLEYMANİYE’YE

Haseke'de örgüt sorumlusunun ABD askerleriyle yaptığı görüşmeden sonra Habibe Y., Chinook tipi ABD helikopteriyle Süleymaniye Havalimanı’na götürüldu. Terörist, Ürdün’e uçana kadar burada PKK’ya ait yaralı evinde kaldığını söyledi. Teröristin, kaldığı yere dair verdiği koordinatlar, yaralı evinin Süleymaniye Havalimanı içinde olduğunu ortaya koydu. Habibe Y. buradan sivil havayolu ile Ürdün'e gitti. Başkent Amman'da Al-Khalidi Hastanesi'nde tedavi gören terörist, daha sonra tekrar sivil havayolu ile Süleymaniye'ye döndü.







