Sultanbeyli’den 3 ülkeye 5 TIR insani yardım

İstanbul Sultanbeyli’de İHH İnsani Yardım Vakfı’nın da aralarında bulunduğu 42 sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen "İyilik Soğuk Geçirmez" yardım kampanyası kapsamında Gazze, Suriye ve Sudan’a 5 TIR’lık yardım gönderildi. Dün Sultanbeyli İlçe Müftülüğü’nün önünde düzenlenen uğurlama töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, burada yaptığı konuşmada, böyle güzel organizasyonda bir araya geldikleri için duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şahin, "İyilik Soğuk Geçirmez" yardım kampanyasının her kesimin birleşerek ortaya koyduğu bir çalışma olduğunu dile getirerek, "Her gün yeni zulümler, her gün yeni sıkıntılar yaşanıyor. Özellikle de kendi coğrafyamız, kendi bölgemiz ve Müslüman coğrafyası bunu en çok yaşayan bölgelerden birisi. Ama şu da bir gerçek ki ne kadar zulmederlerse etsinler ne kadar sıkıntıya sokarlarsa soksunlar, bunun altından bu millet ve bölge kalkacaktır” diye konuştu.