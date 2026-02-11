Konya’dan Gazze’ye yardım eli: 15 tır yola çıktı

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistin hesabımızda toplanan 35 milyon 140 bin TL tutarındaki bağış, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezimize aktarılmış olup Gazze’ye yönelik insani yardım çalışmalarımız aralıksız ve yoğun bir şekilde devam etmektedir. Gazze yararına düzenlenen çok sayıda hayır panayırından elde eden gelirler yine bu amaçla Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezimize ulaştırılmıştır. Ayrıca Konya’da ikamet eden Filistinli ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve temizlik malzemesi desteği sağlanmıştır. Yaklaşık bir ay önce Gazze’ye 3 tır 5 bin adet gıda kolisi, 5 tır undan oluşan toplam 8 tır insani yardım malzemesi desteği sağlanmıştır. Arkamızda bulunan 15 tırlık yardımı hep beraber Gazze’ye dualarla birlikte uğurluyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum"