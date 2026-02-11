Konya’dan Gazze’ye yardım eli: 15 tır yola çıktı

Gazze'ye insani yardım tırı
Konya İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi tarafından hazırlanan insani yardım tırları dualarla uğurlandı. Yola çıkan 15 tır, Mersin Limanından pazar günü kalkacak olan 21. Gazze Yardım Gemisi’ne ulaştırılacak.
Konya’dan Gazze’ye ulaştırılmak üzere 15 tır insanı yardım malzemesi dualarla yola çıktı.
Konya İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi tarafından hazırlanan yardım tırlarının uğurlanması programı Panorama Müzesi Parkında gerçekleştirildi. Konya’dan yola çıkan un, gıda kolisi, muhtelif kıyafet ve battaniyeden oluşan insani yardım malzemeleri Mersin Limanından pazar günü kalkacak olan 21. Gazze Yardım Gemisi’ne ulaştırılacak. Uğurlama programında konuşan Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, "
7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistin hesabımızda toplanan 35 milyon 140 bin TL tutarındaki bağış, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezimize aktarılmış olup Gazze’ye yönelik insani yardım çalışmalarımız aralıksız ve yoğun bir şekilde devam etmektedir. Gazze yararına düzenlenen çok sayıda hayır panayırından elde eden gelirler yine bu amaçla Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezimize ulaştırılmıştır. Ayrıca Konya’da ikamet eden Filistinli ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve temizlik malzemesi desteği sağlanmıştır. Yaklaşık bir ay önce Gazze’ye 3 tır 5 bin adet gıda kolisi, 5 tır undan oluşan toplam 8 tır insani yardım malzemesi desteği sağlanmıştır. Arkamızda bulunan 15 tırlık yardımı hep beraber Gazze’ye dualarla birlikte uğurluyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum"
dedi.
Programa katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet İshak Demir de,
"Sıkıntıda olan kardeşlerimize destek olmak üzere ciddi bir yardımı kardeşlerimize gönderiyoruz. Konya’mız büyük bir teşekkürü hak ediyor"
diye konuştu.
Konuşmaların ardından tırlar Mersin Limanına gitmek üzere yola çıktı.
