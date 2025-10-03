“Sumud” durduruldu, “Özgürlük” yolda: Bu filoların öncüsü Mavi Marmara

Gazze için İtalya'dan yeniden yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun "Vicdan" gemisi Girit açıklarında seyrediyor.
Özgürlük Koalisyonu Filosu'nun organizatörlerinden Mavi Marmara Derneği Basın Sorumlusu Ekrem Kubilay Karadeniz, geminin, beraberindeki 10 gemiyle seyre devam ettiğini belirtti. Malta açıklarında 2 Mayıs'ta İsrail'in saldırısına uğrayan 68 metrelik gemide gazeteci ve doktorların bulunduğu 90'a yakın aktivist bulunuyor.
FİLİSTİN ÖZGÜR OLANA KADAR
Gemideki aktivistler, Gazze'ye ulaşmaya kararlı olduklarını belirtti. İsrail'in saldırısının kendilerini durduramadığını kaydeden Huwaida Arraf, “İsrail, Sumud Filosu'na saldırdı ancak biz durmuyoruz. Filistin özgür olana kadar karada, denizde harekete geçmeye devam edeceğiz” dedi. Özgürlük Filosu'nun, Küresel Sumud Filosu'nun devamı niteliğinde olduğunu kaydeden Kasım Akdağ ise “2010'da İsrail'in saldırısına uğrayan Gazze Özgürlük Filosu'ndaki Mavi Marmara gemisi şu anki filoların öncüsü. Biz de onların devamıyız ve bizim de devamımız gelecek. Bizden sonra da gemiler çıkmaya devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.
YOLUMUZDAN DÖNMEYECEĞİZ
Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da vicdan gemisinde. Yolculuğa kararlılıkla devam ettiklerini dile getiren Çalışkan “Kesinlikle yolumuzdan dönmeyeceğiz” diye konuştu. Gemide ABD ve İsrail'den aktivistlerin de olduğu bilgisini veren Çalışkan, şunları kaydetti: “Esas hedefimiz Gazze'deki ablukanın kırılması, ambargonun kaldırılması ve açlıktan ölümlerin durması. Mücadelemiz bunun için.”