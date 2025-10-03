“Sumud” durduruldu, “Özgürlük” yolda: Bu filoların öncüsü Mavi Marmara

Gemideki aktivistler, Gazze'ye ulaşmaya kararlı olduklarını belirtti. İsrail'in saldırısının kendilerini durduramadığını kaydeden Huwaida Arraf, “İsrail, Sumud Filosu'na saldırdı ancak biz durmuyoruz. Filistin özgür olana kadar karada, denizde harekete geçmeye devam edeceğiz” dedi. Özgürlük Filosu'nun, Küresel Sumud Filosu'nun devamı niteliğinde olduğunu kaydeden Kasım Akdağ ise “2010'da İsrail'in saldırısına uğrayan Gazze Özgürlük Filosu'ndaki Mavi Marmara gemisi şu anki filoların öncüsü. Biz de onların devamıyız ve bizim de devamımız gelecek. Bizden sonra da gemiler çıkmaya devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.