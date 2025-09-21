Yeni Şafak
Sumud Filosu'nda 'drone' alarmı: Kimliği belirsiz çok sayıda hava aracı görüldü

Sumud Filosu'nda 'drone' alarmı: Kimliği belirsiz çok sayıda hava aracı görüldü

21/09/2025, Pazar
G: 21/09/2025, Pazar
Gazze'deki İsrail ablukasını kırmak için Akdeniz'in farklı noktalarından yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun yetkililer, Yunanistan'ın Girit adasına yaklaşan filoya ait teknelerin üzerinde henüz aidiyeti belirlenemeyen çok sayıda insansız hava aracı (drone) görüldüğünü duyurdu.

