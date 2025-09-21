Sumud Filosu'nda 'drone' alarmı: Kimliği belirsiz çok sayıda hava aracı görüldü

Gazze'deki İsrail ablukasını kırmak için Akdeniz'in farklı noktalarından yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun yetkililer, Yunanistan'ın Girit adasına yaklaşan filoya ait teknelerin üzerinde henüz aidiyeti belirlenemeyen çok sayıda insansız hava aracı (drone) görüldüğünü duyurdu.
#Sumud Filosu
#Girit
#Drone
#Alarm