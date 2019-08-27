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POLİTİKA

Şüpheli adres değişikliğine inceleme

İçişleri Bakanlığı şüpheli adres değişiklikleri için harekete geçti. 81 il’e gönderilen genelgeyle, ibraz edilen belgelerin şüpheli olması, yirmi gün içerisinde belirli aralıklarla adres değişikliği yapılması ve bildirim yapılan adreste kayıtlı kişi sayısının yirmiyi aşması durumunda inceleme başlatılacak.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanlığı şüpheli adres değişiklikleri için harekete geçti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı “Adres bildirimi ve incelenmesi” konulu 30 Temmuz tarihli genelge, 81 il valilik ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına gönderildi. Okul kayıtları öncesinde yayımlanması dikkat çeken genelgede, adres değişikliğiyle ilgili yapılacak inceleme işlemiyle ilgili ayrıntılar yer aldı.

3 KRİTER BELİRLENDİ

Genelgede, ilin sosyal ve kültürel yapısı göz önünde bulundurularak ilçe nüfus müdürü tarafından verilecek karara göre MERNİS Uygulama Yazılımında “incelenecek adresler listesi”ne eklenecek adres değişikliği bildirimleri “İbraz edilen belgelerden ya da beyandan şüphe duyulması, yirmi iş günü içerisinde belirli aralıklarla adres değişikliği beyanında bulunulması, birlikte oturma gerekçeli adres bildiriminde, bildirim yapılan adreste (yurt, cezaevi, huzurevi gibi yerler dışında) kayıtlı kişi sayısının yirmiyi aşması” şeklinde sıralandı.Genelgede, incelenecek adreslerin mülki idare amirinin emri ile kolluk makamlarına gönderileceği belirtildi.

10 GÜNDE SONUÇLANACAK

İncelemenin normal koşullarda en geç 30 gün içinde, okul kaydı, seçim, sağlık gibi kamu hizmetlerini etkileyecek ivedilik arz eden durumlarda ise en geç 10 gün içinde sonuçlandırılacağı ifade edildi. Kolluk makamlarınca yapılacak incelemelerin hızlı bir şekilde tamamlanması için gerektiğinde tüm personel sınıflarından görevlendirme yapılacağı, ihtiyaç duyulması halinde ise muhtarların da katılımlarıyla incelemelerin bizzat adreste yapılacağı kaydedildi.

Para cezası verilecek

  • Genelgede, söz konusu idari inceleme sonucuna göre bildirimde bulunanlar hakkında “adresin arşivlenmesi ve idari para cezası uygulanması” gibi işlem tesis edileceğine dikkat çekilirken, bu nedenle adres inceleme sonucunun yoruma yer bırakmayacak nitelikte kesin ve net ifadelerle yapılarak ilçe nüfus müdürlüklerine gönderilmesi istendi. Ayrıca idari süreçlerin takibi ve denetiminin ise müfettişler, mülki idare amirleri ve kolluk amirleri tarafından sağlanacağı belirtildi.

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