Süreç şeffaf yürümedi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Suudi Arabistan’ın Cemal Kaşıkçı kararına “Süreç şeffaf yürütülmedi” tepkisi gösterirken, Ukrayna ile iade süreci devam eden Necip Hablemitoğlu cinayeti zanlısı Nuri Gökhan Bozkır ile ilgili ise “Türkiye’ye iadesi konusunda bir gayretimiz söz konusu. Beklentimiz uluslararası sözleşme çerçevesinde iadesidir” dedi. Bakan Gül, Ankara Hakimevi’nde düzenlenen Yeni İnsan Hakları Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı sonrası soruları yanıtladı. Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan mahkemesinin verdiği tartışmalı karara ilişkin Gül, Türkiye’nin iade taleplerinde bulunduğunu, yargılamaya delil oluşturabilecek her türlü bilgi ve belgenin paylaşılmasını istediğini ancak bunun yerine getirilmediğini belirtti.

FAİLLER SAKLANIYOR

Bakan Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Görülüyor ki birilerini kurtarmak adına çok şeffaf şekilde yürütülen bir süreç değil. Bizim başından beri söylediğimiz teklif, uluslararası şeffaf şekilde bu konunun soruşturulmasıdır. Çünkü şeffaf değildir ve bir şekilde failleri saklanmaktadır. Olay Türkiye’de cereyan ettiği için Türk makamları da yargılamasını sürdürmektedir.”

BİZİM BEKLENTİMİZ BU KİŞİNİN İADESİDİR

Necip Hablemitoğlu cinayeti zanlısı Nuri Gökhan Bozkır’ın Ukrayna’dan iadesine ilişkin sürecin sorulmasına üzerine ise Gül, “Türkiye’ye iadesi konusunda bir gayretimiz söz konusudur. Bizim beklentimiz, uluslararası sözleşme çerçevesinde bu kişinin iadesidir. Biz her türlü muhataplarımızla bu konuda milletimizin beklentisi ve yargının talebi hususunda görüşmelerimizi yaptık” ifadelerini kullandı.

82 milyonun eylem planı olacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İnsan Hakları Eylem Planı’nın reform belgesi gibi 82 milyonun eylem planı olmasını hedeflediklerini belirtti. Hak ve özgürlüklerin en geniş manada sağlanması amacıyla tüm talep ve eleştiriler üzerinde titizlikle çalışıldığına dikkat çeken Gül, yeni planın çerçevesine ilişkin de ayrıntılar paylaştı. Gül, “Yargı mensuplarının insan hakları konusundaki farkındalığı ve duyarlılığını artırmak amacıyla insan hakları eğitimi çalışmalarının düzenlenmesi düşünülmektedir” dedi.