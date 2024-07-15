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Suriye Geçici Hükümetinden 15 Temmuz mesajı: Karanlık planlar hüsrana uğradı

Suriye Geçici Hükümeti, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü coşkuyla kutladı. Hükümet yetkilileri, bu özel günün anlam ve önemine değinerek, Türkiye'nin demokrasisine sahip çıkma kararlılığını ve milli birlik ruhunu takdir ettiklerini belirtti. Yapılan açıklamada, "15 Temmuz, milletin iradesine sahip çıkma ve demokrasiyi koruma adına verilen destansı bir mücadeledir. Bu mücadeleyi saygıyla anıyor, Türkiye halkının yanında olduğumuzu vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

14:49 - 15/07/2024 Pazartesi
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Suriye Geçici Hükümeti,
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
'nü kutlayarak,
"Türk milletinin cesareti ve dirayeti karşısında bu karanlık planlar hüsrana uğramış milletin tüm kesimleri demokrasiyi, özgür iradeyi ve ülkenin egemenliğini korumak için aşılmaz bir siper olmuştur."
ifadesini kullandı.

Muhaliflerin kurduğu Suriye Geçici Hükümeti, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin 8. yıl dönümü vesilesiyle yazılı açıklama yaptı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün kutlandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Aşılmaz bir siper olmuştur"


  • "Türk milletinin cesareti ve dirayeti karşısında bu karanlık planlar hüsrana uğramış, milletin tüm kesimleri demokrasiyi, özgür iradeyi ve ülkenin egemenliğini korumak için aşılmaz bir siper olmuştur."

Suriye ve Türk halklarının "samimi kardeşlik bağlarına" vurgu yapılan açıklamada, "Suriye topraklarında terörle ve ayrılıkçı planlarla mücadele de Türk ordusunun ve Suriye Milli Ordusunun birlikte yaptığı fedakarlıkları asla unutmayacağız." ifadesi kullanıldı.



Suriye halkının beklentilerine desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür edilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:


"Suriye'de özgürlük ve onur devriminde, Türkiye'de demokrasinin savunulmasında canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet dileriz. Yüce Rabbimizden Türkiye'de barış, istikrar ve refahın devamını ve mübarek Suriye devriminin zaferle taçlanmasını niyaz ederiz."


#Suriye
#15 Temmuz
#darbe
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