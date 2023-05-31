Suriye ile yol haritası çiziliyor

Moskova’daki 4’lü Suriye masasından normalleşmeye ilişkin çıkan komisyon kurma kararı uygulanma aşamasında. Normalleşmenin yol haritası ve eylem planı, komisyonu oluşturacak teknik kadroların ana gündemi olacak. İki ülke arasında hızlanan normalleşme trafiğinin ilk adımları, geçen yıl 28 Aralık’ta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ın Moskova’da Suriyeli mevkidaşlarıyla buluşmasıyla başlamıştı. Bunu 4 Nisan’da Dışişleri bakan yardımcılarının randevusu izledi. Savunma bakanları kat edilen süreci bir kez daha gözden geçirirken, son olarak 10 Mayıs’ta normalleşme için Dışişleri bakanları devreye girdi.

Moskova’da yapılan toplantıda, tarafların normalleşme trafiğini yürütecek bir komisyon kurulmasına karar verildi. Komisyonda Türkiye, Suriye, Rusya ve İran’dan Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma ve istihbarat yetkilileri bulunacak. Normalleşmenin yol haritası ve sürece ilişkin eylem planları hazırlanacak.

Geçen yıl Almanya’da 171 farklı ülkeden 168 binden fazla yabancı Alman vatandaşlığına alındı. Bunlar arasında ilk sırada Suriyeliler bulunuyor. Federal İstatistik Dairesi Alman vatandaşlığı alanların istatistiklerini yayımladı. 2022’de vatandaşlık alan yabancıların sayısının 2021’e göre yüzde 28 arttığı, vatandaşlığa kabul edilen 168 bin 545 kişi arasında Suriyelilerin 48 bin 300 ile birinci, Türklerin 14 bin 235 ile ikinci, Iraklıların da 6 bin 810 ile üçüncü sırada yer aldığı belirtildi. Önceki yılla kıyaslandığında vatandaşlık alanların 37 bin arttığı, bunun son 20 yılki en yüksek sayı olduğu kaydedildi. Alman vatandaşlığına geçenler arasında Suriyelilerin oranı yaklaşık yüzde 29’a karşılık geliyor. 2021’de vatandaşlık alan Suriyeli sayısı 19 bin 100’dü.