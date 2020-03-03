Gündem Suriye sınırına HİSAR kalkanı Stratejik her hedefi koruyabilecek
ANKARA

Suriye sınırına HİSAR kalkanı: Stratejik her hedefi koruyabilecek

Türkiye'nin ilk yerli ve milli hava savunma sistemi HİSAR/A ve HİSAR/O, önümüzdeki hafta Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde konuşlandırılacak. Türkiye'nin bölgesel hava ve füze savunma sistemine olan ihtiyacını karşılamak üzere son 10 yılda harcanan yoğun çabaların ilk meyvesi olan sistemler, ilk kez operasyonel hale getirilecek. Peki, HİSAR-A ve HİSAR-O sistemi nasıl görev yapıyor ve sınırda hangi görevleri üstlenecek? Türkiye'nin ilk defa kendi yerli ve milli hava savunma sistemlerini savaş ortamında test etme imkanı bulacağına dikkat çeken Savunma ve Güvenlik Uzmanı Dr. Merve Seren, "Hisar, savaş uçakları, helikopterler, İHA’lar, seyir füzeleri ve havadan karaya füzelere karşı savunma yapabiliyor. İrtifası 10 km ama Hedef önleme menzili 15 km civarı. Askeri birlikler, tesisler, askeri üsler, ya da liman gibi stratejik hedefleri koruyabilirsiniz." diye konuştu.

Hasan Hız Yeni Şafak
2011 yılında projesine başlanan HİSAR sistemleri ilk kez operasyonel hale getirilecek.
2011 yılında projesine başlanan HİSAR sistemleri ilk kez operasyonel hale getirilecek.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HİSAR-A ve HİSAR-O hava savunma sistemlerinin 3 ay erkene çekilerek bir hafta içerisinde Bahar Kalkanı Harekatı bölgesine konuşlandırılacağını açıkladı.

Bilindiği üzere, Türkiye çok uzun süredir kendisine ait hava savunma sistemini bağımsız ve münferit olarak kullanma imkân ve kabiliyetine erişmek istiyordu.

  • 2011'de projesine başlanan HİSAR sistemleri ilk kez operasyonel hale getirilecek.
Peki, HİSAR-A ve HİSAR-O sistemleri nasıl görev yapıyor? Bölgede hangi görevleri üstlenecekler?

Merve Seren.

Konuyla ilgili yenisafak.com'a değerlendirmelerde bulunan Savunma ve Güvenlik Uzmanı Dr. Merve Seren, "Hisar, savaş uçakları, helikopterler, İHA’lar, seyir füzeleri ve havadan karaya füzelere karşı savunma yapabiliyor. İrtifası 10 km ama Hedef önleme menzili 15 km civarı. Askeri birlikler, tesisler, askeri üsler, ya da liman gibi stratejik hedefleri koruyabilirsiniz" diye konuştu.

"Hisar A ile S400 ve Patriot gibi sofistikte ve stratejik hava ve füze savunma sistemlerini mukayese etmek hata olur" diyen Seren sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Türkiye ilk defa kendi yerli ve milli hava savunma sisteminin operasyonel kabiliyetini gerçek savaş ortamında test etme imkanı bulacak. Her halükadar sistem operayonel olsun yahut olmasın, Türkiyenim caydırıcılık gücünde çarpan etkisi yaratıyor."
HİSAR sistemleri.

"Unutmamak gerekir ki hava savunma sistemi dediğimizde bir ağ modeli vardır, hedef türüne, değerine, etkisine göre farklı savunma sistemleri devre sokarsınız. Bu ağ modeli içerisinde sizin savaş uçaklarınız, silahlı ve silahsız İHA'larınız, hava ve füze savunma sistemleriniz ve radarlarınız birbirleriyle entegre çalışan, holistik bir yaklaşım içerisinde görev yaparlar.

"TÜRKİYE HAVA SAVUNMADA YENİ AŞAMAYA GEÇECEK"

Bu anlamda Hisar A’nım yanı sıra Hisar-O ve halihazırda geliştirme safhası devam eden SİPER hava savunma sistemleri katmanlı hava savunma mimarisinin ögeleridir. Hepsinin operasyonel kabiliyet kazanması halinde Türkiye, hava savunmasında başka bir aşamaya geçmiş olacaktır.

O bayrak 8 saatte indi!

O bayrak 8 saatte indi!

​Tansu Çiller'den Bahar Kalkanı çıkışı...
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Atalay Demirci. ​FETÖ'ye üye olmaktan yargılandı.
Dev maçın11leri belli oldu

Dev maçın
11'leri belli oldu

​​Trabzonspor sahasında F.Bahçe'yi konuk ediyor.
FED'in kararı <br>doları vurdu

FED'in kararı
doları vurdu

2008 krizinden bu yana yapılan en büyük indirim.
Kaçış anı telsizde!

Kaçış anı telsizde!

Diğer uçak vurulunca: "Duyuyorum. Dönüyorum. Dönüş yolundayım"
Türk usulü çözüm!

Türk usulü çözüm!

Prof. açıkladı: Koronavirüse karşı kesin faydalanırsınız

Yerle bir edildiler!

Yerle bir edildiler!

SİHA'lar Esed rejiminin zırhlılarını gizlendikleri yerde avladı.
Türkiye'nin Maldivleri için<br>plan hazır

Türkiye'nin Maldivleri için
plan hazır

​Otoparktan soyunma kabinine kadar tüm detaylar düşünüldü.
Suriye sınırına HİSAR!

Suriye sınırına HİSAR!

Son 10 yılın en önemli çalışmasında tarih öne çekildi.
23 vekilde görüldü

23 vekilde görüldü

​İran'da koronavirüs kabusu giderek büyüyor.
Sadece bugün 327!

Sadece bugün 327!

​Bakanlık, Bahar Kalkanı'nda son bilançoyu açıkladı.
Bozuk Heronlardan <br>SİHA destanına...

Bozuk Heronlardan
SİHA destanına...

Türkiye'nin insansız hava aracı başarısının şifreleri.
Yine katliam yaptılar

Yine katliam yaptılar

​Esed rejiminin saldırısı sonucu 12 sivil hayatını kaybetti.
Hem insafsız <br>hem vefasız!

Hem insafsız
hem vefasız!

Yunanlılar 70 yıl önce sığındıkları Suriyelilere gaz bombası atıyor.
Bir uçak daha!

Bir uçak daha!

F-16'lar avladı...
Yunan zulmü!

Yunan zulmü!

8 aylık hamile kadını bile dövdüler!

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.