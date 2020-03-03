Suriye sınırına HİSAR kalkanı: Stratejik her hedefi koruyabilecek

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HİSAR-A ve HİSAR-O hava savunma sistemlerinin 3 ay erkene çekilerek bir hafta içerisinde Bahar Kalkanı Harekatı bölgesine konuşlandırılacağını açıkladı.

Bilindiği üzere, Türkiye çok uzun süredir kendisine ait hava savunma sistemini bağımsız ve münferit olarak kullanma imkân ve kabiliyetine erişmek istiyordu.

2011'de projesine başlanan HİSAR sistemleri ilk kez operasyonel hale getirilecek.

Peki, HİSAR-A ve HİSAR-O sistemleri nasıl görev yapıyor? Bölgede hangi görevleri üstlenecekler?

Merve Seren.

Konuyla ilgili yenisafak.com'a değerlendirmelerde bulunan Savunma ve Güvenlik Uzmanı Dr. Merve Seren, "Hisar, savaş uçakları, helikopterler, İHA’lar, seyir füzeleri ve havadan karaya füzelere karşı savunma yapabiliyor. İrtifası 10 km ama Hedef önleme menzili 15 km civarı. Askeri birlikler, tesisler, askeri üsler, ya da liman gibi stratejik hedefleri koruyabilirsiniz" diye konuştu.

"Hisar A ile S400 ve Patriot gibi sofistikte ve stratejik hava ve füze savunma sistemlerini mukayese etmek hata olur" diyen Seren sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ilk defa kendi yerli ve milli hava savunma sisteminin operasyonel kabiliyetini gerçek savaş ortamında test etme imkanı bulacak. Her halükadar sistem operayonel olsun yahut olmasın, Türkiyenim caydırıcılık gücünde çarpan etkisi yaratıyor."

HİSAR sistemleri.

"Unutmamak gerekir ki hava savunma sistemi dediğimizde bir ağ modeli vardır, hedef türüne, değerine, etkisine göre farklı savunma sistemleri devre sokarsınız. Bu ağ modeli içerisinde sizin savaş uçaklarınız, silahlı ve silahsız İHA'larınız, hava ve füze savunma sistemleriniz ve radarlarınız birbirleriyle entegre çalışan, holistik bir yaklaşım içerisinde görev yaparlar.

"TÜRKİYE HAVA SAVUNMADA YENİ AŞAMAYA GEÇECEK"

Bu anlamda Hisar A’nım yanı sıra Hisar-O ve halihazırda geliştirme safhası devam eden SİPER hava savunma sistemleri katmanlı hava savunma mimarisinin ögeleridir. Hepsinin operasyonel kabiliyet kazanması halinde Türkiye, hava savunmasında başka bir aşamaya geçmiş olacaktır.