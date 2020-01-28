Gündem Suriye sınırına tank sevkiyatı
HATAY

Suriye sınırına tank sevkiyatı

Suriye sınırına tank sevkiyatı

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden tanklar, Suriye sınırına sevk edildi.

Haber Merkezi AA
​ Zırhlı askeri araçlar Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırılacak.
​ Zırhlı askeri araçlar Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırılacak.

İdlib’i yaka yıka ilerliyorlar
DÜNYA
İdlib’i yaka yıka ilerliyorlar

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır noktalarında görevli birliklere takviye tank ve askeri araç sevkıyatını sürdürüyor. Geniş güvenlik önlemleri altında Hatay'a ulaşan tanklardan oluşan askeri konvoy, Reyhanlı ilçesi yönüne hareket etti. Askeri araçların birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. Bazı sürücüler, korna çalarak konvoydaki askerlere destek verdi.

Esed'in saldırıları nedeniyle İdlib'de son 24 saatte 21 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti
DÜNYA
Esed'in saldırıları nedeniyle İdlib'de son 24 saatte 21 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti

AA

Sivil katliamı devam ediyor

Suriye Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde geçtiğimiz günlerde terör örgütü YPG/PKK tarafındandüzenlenen bombalı terör saldırısında 7 sivil hayatını kaybetmişti. İdlib'de ise Esad'ın saldırıları sonrasında binlerce Suriyeli, Türkiye sınırına doğru kaçmaya devam ediyor.

İdlib insanlığın son sığınağı
HAYAT
İdlib insanlığın son sığınağı

Filistini parçalama planı

Filistin'i parçalama planı

Trump, ​ABD'nin tek taraflı Ortadoğu planını açıklıyor.
Marmariste korkutan deprem

Marmaris'te korkutan deprem

5.4 büyüklüğündeki deprem Yunanistan'da da hissedildi.
7 anlaşma imzalandı

7 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de.
Beşiktaş'ta <br>'Sergen' dönemi

Beşiktaş'ta
'Sergen' dönemi

Efsane isim yarın takımın başında idmana çıkacak.
İnsanlık trajedisi

İnsanlık trajedisi

MSB, İdlib'de sivillere yapılan saldırılara ilişkin açıklama yaptı.
MİT Kosova'da yakalamıştı

MİT Kosova'da yakalamıştı

​Türkiye'ye getirilen FETÖ sanığının hapis cezası belli oldu.

Tüm okullar tatil!

Tüm okullar tatil!

Öğrencilere 'evden çıkmayın' uyarısı yapıldı.

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

4.8 büyüklüğündeki deprem İstanbul ile birçok ilde hissedildi.
Hedefleri Fidan!

Hedefleri Fidan!

İsrail gazetesinden skandal: Süleymani yerin altında şimdi Fidan'a odaklanma zamanı.
Kahramanın<br> evi de hasar görmüş

Kahramanın
evi de hasar görmüş

Yardımları 'Allah rızası için yaptım' diyerek reddetti.
Deprem<br>habercisini buldu

Deprem
habercisini buldu

​Balıkesirli kaşiften müthiş iddia: Huzursuz ediyor.
Enkazlarda<br>5 kişiye ulaştı

Enkazlarda
5 kişiye ulaştı

Arama kurtarma köpeği Altar, enkaz altında kokular alıp bildiriyor.
Elazığ'a ulaştı

Elazığ'a ulaştı

​Deprem sonrası vatandaşlar vagonlarda kalmaya başladı.
Koronavirüs dünyaya buradan yayıldı

Koronavirüs dünyaya buradan yayıldı

Virüsü dünyaya yayan vahşi hayvan pazarı 1 Ocak'ta kapatıldı.
Depremzedelere<br>'Tarım Köy' desteği

Depremzedelere
'Tarım Köy' desteği

​Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ'da açıkladı.

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