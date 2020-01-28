Suriye sınırına tank sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır noktalarında görevli birliklere takviye tank ve askeri araç sevkıyatını sürdürüyor. Geniş güvenlik önlemleri altında Hatay'a ulaşan tanklardan oluşan askeri konvoy, Reyhanlı ilçesi yönüne hareket etti. Askeri araçların birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. Bazı sürücüler, korna çalarak konvoydaki askerlere destek verdi.
Sivil katliamı devam ediyor
Suriye Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde geçtiğimiz günlerde terör örgütü YPG/PKK tarafındandüzenlenen bombalı terör saldırısında 7 sivil hayatını kaybetmişti. İdlib'de ise Esad'ın saldırıları sonrasında binlerce Suriyeli, Türkiye sınırına doğru kaçmaya devam ediyor.