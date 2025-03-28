Suriye’de askeri üs hazırlığı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye ordusunun kapasitesini artırmaya yönelik eğitim maksatlı bir üs kurma değerlendirmelerin sürdüğünü duyurdu. MSB kaynakları, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine kaynaklar, 9 Mart 2025 tarihinde Ürdün'ün ev sahipliğinde, Türkiye, Irak, Suriye ve Lübnan'ın katılımıyla bakanlar seviyesinde bir toplantı düzenlendiğini hatırlattı. Kaynaklar, Türkiye’nin Suriye’deki yeni hükümetin talepleri doğrultusunda Suriye ordusunun kapasitesini artırmaya yönelik eğitim maksatlı bir üs kurma değerlendirmelerine devam ettiğini açıkladı.

Bakanlık kaynakları, Atina’da geçit töreni sırasında Yunanistan ordusunun Türkiye’ye yönelik sloganlarına da tepki gösterdi. Kaynaklar, askerliğin hem yazılı hem de yazılı olmayan kuralları bulunduğu belirtilerek, Yunanistan’daki gibi bir tutumun kabul edilemez olduğu ifade edildi.