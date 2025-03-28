Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Suriye’de askeri üs hazırlığı

Suriye’de askeri üs hazırlığı

Canberk Doğan
04:0028/03/2025, Cuma
G: 28/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye ordusunun kapasitesini artırmaya yönelik eğitim maksatlı bir üs kurma değerlendirmelerin sürdüğünü duyurdu. MSB kaynakları, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine kaynaklar, 9 Mart 2025 tarihinde Ürdün'ün ev sahipliğinde, Türkiye, Irak, Suriye ve Lübnan'ın katılımıyla bakanlar seviyesinde bir toplantı düzenlendiğini hatırlattı. Kaynaklar, Türkiye’nin Suriye’deki yeni hükümetin talepleri doğrultusunda Suriye ordusunun kapasitesini artırmaya yönelik eğitim maksatlı bir üs kurma değerlendirmelerine devam ettiğini açıkladı.


KÜFÜRLÜ SLOGANA TEPKİ

Bakanlık kaynakları, Atina’da geçit töreni sırasında Yunanistan ordusunun Türkiye’ye yönelik sloganlarına da tepki gösterdi. Kaynaklar, askerliğin hem yazılı hem de yazılı olmayan kuralları bulunduğu belirtilerek, Yunanistan’daki gibi bir tutumun kabul edilemez olduğu ifade edildi.


#Suriye
#askeri üs
#Milli Savunma Bakanlığı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
X çöktü mü? Twitter X neden açılmıyor? 27 Mart X erişim sorunu son durum