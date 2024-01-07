Suriye’de öncelik çatışmasızlık

İç savaş nedeniyle ilişkilerin koptuğu Suriye ile Aralık 2022’de Moskova’da başlayan normalleşme temasları geçen yıl Milli Savunma ve Dışişleri bakanları nezdinde sürdü. Yeni yılda da normalleşme adımlarının çeşitli boyutlarda sürmesi beklentiler arasında. Bu çerçevede Türkiye’nin önceliği Astana Mutabakatı’nın korunarak çatışmasızlığın muhafazasını sürdürmek.

Astana çerçevesinde çizilen resmin korunmasının önemine vurgu yapan kaynaklar, çatışmasızlığın krizin çözümünde önemine dikkat çekiyor. Bölgede tansiyonun yükselmesini istemeyen Türkiye, rejim ve muhalifler arasındaki çatışmasızlığın önemi üzerinde duruyor. İlk olarak Türkiye, yeni göçlere yol açmaması için çatışmasızlığın devamını istiyor. Bölgede yaşanan çatışmasızlığın diğer bir faydasının ise taraflar arasındaki husumetin unutulmasında etkili olması şeklinde değerlendiriliyor. Bunun, barışçıl iklim için yeni etkileşimleri beraberinde getirebileceği tahmin ediliyor.