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Suriye’de öncelik çatışmasızlık

Türkiye, Suriye ile normalleşmede yeni döneme ilişkin stratejisini mevcut denklemin korunarak sürecin ilerlemesi üzerinden kuruyor.

Canberk Doğan
04:00 - 7/01/2024 Pazar
Güncelleme: 03:37 - 7/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İç savaş nedeniyle ilişkilerin koptuğu Suriye ile Aralık 2022’de Moskova’da başlayan normalleşme temasları geçen yıl Milli Savunma ve Dışişleri bakanları nezdinde sürdü. Yeni yılda da normalleşme adımlarının çeşitli boyutlarda sürmesi beklentiler arasında. Bu çerçevede Türkiye’nin önceliği Astana Mutabakatı’nın korunarak çatışmasızlığın muhafazasını sürdürmek.

HUSUMETLER UNUTULACAK

Astana çerçevesinde çizilen resmin korunmasının önemine vurgu yapan kaynaklar, çatışmasızlığın krizin çözümünde önemine dikkat çekiyor. Bölgede tansiyonun yükselmesini istemeyen Türkiye, rejim ve muhalifler arasındaki çatışmasızlığın önemi üzerinde duruyor. İlk olarak Türkiye, yeni göçlere yol açmaması için çatışmasızlığın devamını istiyor. Bölgede yaşanan çatışmasızlığın diğer bir faydasının ise taraflar arasındaki husumetin unutulmasında etkili olması şeklinde değerlendiriliyor. Bunun, barışçıl iklim için yeni etkileşimleri beraberinde getirebileceği tahmin ediliyor.


#Politika
#Diplomasi
#Suriye
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