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Suriye'den acı haber: Şehit ve yaralılar var

Suriye’nin Tel Abyad kentinde, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK/PYD'nin Türkiye’de yapmayı planladığı bombalı saldırılarda kullanılacak patlayıcılara müdahale sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, iki polis memuru ile bir Suriye yerel polisi şehit oldu, dördü yerel yedisi Türk 11 polis ise yaralandı.

17:51 . 30/04/2023 Pazar
DHA
Arşiv

Arşiv


Suriye’nin Tel Abyad kentinde, güvenlik güçlerince PKK/PYD terör örgütünün Türkiye’de yapmayı planladığı bombalı saldırılarda kullanılacak patlayıcılara müdahale sırasında patlama meydana geldi.

Patlamada, 2 polis memuru ile 1 Suriye yerel polisi şehit oldu, 4’ü yerel 7’si Türk 11 polis ise yaralandı.

Valilik açıklama yaptı

Valilikten yapılan açıklamada, Akçakale sorumluluk bölgesinde bulunan Tel Abyad bölgesi polis noktasında yapılan arama tarama çalışmalarında patlayıcı maddenin infilak ettiği belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

  • "PKK-PYD terör örgütünün ülkemiz genelinde yapmayı planladığı bombalı saldırı eylemlerinde kullanacağı patlayıcı malzemeler tespit edilmiş olup, olaya müdahale esnasında bu patlayıcı maddeler infilak etmiştir. Olay esnasında 2 polis memurumuz ile 1 yerel polis memuru şehit olmuştur. 4’ü yerel olmak üzere toplam 11 polis memuru hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralı polislerimiz Akçakale Devlet Hastanesine intikal ettirilmiş olup, tedavilerine başlanılmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Aziz milletimizin başı sağ olsun."



#Şehit
#Suriye
#polis
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