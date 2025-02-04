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Suriyeli adam Türk aileye Malta’da hesap ödetmedi: Bedelini siz fazlasıyla ödediniz

Suriyeli adam Türk aileye Malta’da hesap ödetmedi: Bedelini siz fazlasıyla ödediniz

Yeni Şafak
12:274/02/2025, Tuesday
G: 4/02/2025, Tuesday
Yeni Şafak
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Suriyeli adam, Türk ailenin yemek ücretini ödeyerek jest yaptı.
Suriyeli adam, Türk ailenin yemek ücretini ödeyerek jest yaptı.

Malta adasına tatil için giden Türk vatandaşı Yahya Altun ailesiyle yemek yediği restoranda duygu dolu bir olay yaşadı. Hesap ödemek için kasaya giden Altun, “Hesabınız ödendi.” cevabını aldı. Altun ailesinin hesabını ödeyen ise yaşlı bir Suriyeliydi.

Almanya’nın Eitorf kentinden bir bilgisayar şirketinde satış ve pazarlama müdürü olarak çalışan Yahya Altun, ailesiyle birlikte Malta’ya tatile gitti. Akşam yemeği için gittikleri restoranda hesap ödemek isteyen Yahya Altun, kasiyerin “Efendim sizin hesabınız ödendi.” sözüyle karşılaştı.

Yaşadıkları olayı anlatan Yahya Altun,
“Şaşkınlıkla nasıl olur kim öder falan diye sorgularken kasiyer yalnız başına oturan bir kişiyi işaret ederek ‘Bu beyefendi ödedi’ dedi. Ailemin masasına dönmeden direkt kasiyerin gösterdiği adamın yanına vardım. Türk olmadığını anlayınca kendisine İngilizce olarak ‘Teşekkür ederimde ama bunu kabul edemem.’ dedim. Adam bana ömür boyu unutamayacağım bir cevap verdi.
‘Sizi aranızda konuşurken Türk olduğunuzu fark ettim. Ben bir Suriyeliyim sizler Türkler olarak hem Suriye’ye hem de Suriyelilere bu hesabın karşılığını fazlasıyla ödediniz.’
dedi. Aileme anlattığımda herkesin gözleri doldu. En küçük kızım Mihriban yarım saat ağladı.”
ifadelerini kullandı.


#Suriye
#Türkiye
#Malta

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