Suriyeli adam Türk aileye Malta’da hesap ödetmedi: Bedelini siz fazlasıyla ödediniz

Yaşadıkları olayı anlatan Yahya Altun,

“Şaşkınlıkla nasıl olur kim öder falan diye sorgularken kasiyer yalnız başına oturan bir kişiyi işaret ederek ‘Bu beyefendi ödedi’ dedi. Ailemin masasına dönmeden direkt kasiyerin gösterdiği adamın yanına vardım. Türk olmadığını anlayınca kendisine İngilizce olarak ‘Teşekkür ederimde ama bunu kabul edemem.’ dedim. Adam bana ömür boyu unutamayacağım bir cevap verdi.

‘Sizi aranızda konuşurken Türk olduğunuzu fark ettim. Ben bir Suriyeliyim sizler Türkler olarak hem Suriye’ye hem de Suriyelilere bu hesabın karşılığını fazlasıyla ödediniz.’

dedi. Aileme anlattığımda herkesin gözleri doldu. En küçük kızım Mihriban yarım saat ağladı.”