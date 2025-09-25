Suriyeli komutandan ziyaret

Türkiye ile Suriye arasında kapsamlı askerî iş birliği süreci yeni temaslarla genişliyor. Son olarak, Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed El-Suud liderliğindeki bir heyet, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile görüştü. Görüşmede, deniz savunmasında koordinasyon ve iş birliğinin artırılmasına yönelik konuların ele alındığı aktarıldı. Daha önce de Suriye Hava Kuvvetleri Komutanı Ankara’da ağırlanmıştı. Ayrıca Suriye Savunma Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı ve beraberindeki heyet, Millî Savunma Üniversitesi’ni ziyaret etmişti.