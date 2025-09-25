Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Suriyeli komutandan ziyaret

Suriyeli komutandan ziyaret

Canberk Doğan
04:0025/09/2025, Perşembe
G: 25/09/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Daha önce de Suriye Hava Kuvvetleri Komutanı Ankara’da ağırlanmıştı.
Daha önce de Suriye Hava Kuvvetleri Komutanı Ankara’da ağırlanmıştı.

Türkiye ile Suriye arasında kapsamlı askerî iş birliği süreci yeni temaslarla genişliyor. Son olarak, Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed El-Suud liderliğindeki bir heyet, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile görüştü. Görüşmede, deniz savunmasında koordinasyon ve iş birliğinin artırılmasına yönelik konuların ele alındığı aktarıldı. Daha önce de Suriye Hava Kuvvetleri Komutanı Ankara’da ağırlanmıştı. Ayrıca Suriye Savunma Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı ve beraberindeki heyet, Millî Savunma Üniversitesi’ni ziyaret etmişti.


#Suriye
#Milli Savunma Bakanlığı
#komutan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 2. etap 18 bin personel alımı ne zaman? Başvurular ne zaman başlayacak? Kadrolar ve şartlar