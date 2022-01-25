Suriyeli Mustafa'ya Türkiye Diyanet Vakfı sahip çıktı: Artık donma korkusu olmadan uyuyacak

Suriye’de şiddetli yağış bölgede çadırlarda yaşayan binlerce iç savaş mağduru sivilin hayatını daha da zorlaştırıyor. Onlardan biri de savaştan kaçarak ailesiyle birlikte Azez’in Kefr Cenneh bölgesinde bulunan Ayncara Kampı’na yerleşen Mustafa ile ailesi.

Diyanet vaizesi Merve Likoğlu’nun, 8 yaşındaki Mustafa’nın dondurucu soğukta donmasını önlemek için annesi tarafından gece kampta yürütülürken objektiflere takılan görüntüsünü Twitter’a taşıması yaşanabilecek olası bir dramı önledi.

Hayırseverlerin destekleriyle temin edilen kışlık yardımları aileye teslim edildi.

KÜÇÜK KIVILCIM HAYIRLARA VESİLE

Aileye Türkiye Diyanet Vakfı yardım elini uzatırken vakfın Suriye koordinatörü Mahmut Temelli, kış şartlarının etkisini göstermesiyle çadır kentlerde yaşamın çok daha zor hale geldiğini söyledi. Temelli, “Merve hocamızdan Allah razı olsun. Küçük bir kıvılcım çok büyük hayırlara vesile oldu” dedi.

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KÜÇÜK MUSTAFA’YA KARA KIŞTA SICAK EL

Hiç vakit kaybetmeden anne, babası ve 4 kardeşi ile birlikte çadırda yaşayan Mustafa’ya ulaştıklarını anlatan Temelli, “Gerçekten çok zor durumdaydılar. Kullandıkları yatakların tamamı ıslanmış yakacak bir şeyleri kalmamış ve üzerlerinde de kendilerini soğuktan koruyacak donanımda kıyafetleri yoktu. Hayırseverlerimizin destekleriyle temin ettiğimiz kışlık yardımları aileye teslim ettik. Islanan yataklarını ve süngerlerini değiştirdik. Çadırlarına soba kurup kışı geçirebilecekleri kadar yakacak bıraktık. Artık donma korkusu yaşamadan huzurla uyuyabilecekler” diye konuştu.

Bin çocuk daha mutlu

Sadece Mustafa ve ailesine değil İdlib, Afrin ve Azez bölgesinde bin soba, 100 ton kömür ve bine yakın çocuğa kışlık bot ve mont ulaştırdıklarını belirten Temelli, “Bu kışın daha sıcak geçmesi için biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah hiçbir çocuğun ısınmak için yatağından kalkmak zorunda kalmaması, başını yastığa huzur ve güvenle koyabilmesi için gayret gösteriyoruz” dedi.

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