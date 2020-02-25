Gündem Suriyeli Selva Türkiyede gerçek oyunlar oynayacak
HATAY

Suriyeli Selva Türkiye'de gerçek oyunlar oynayacak

İdlib'deki bombardımanlardan korkmaması için babasının "savaş oyunu" öğrettiği, her bomba ve uçak sesinde kahkaha atan küçük Selva'nın görüntüleri izleyenlerin yüreğini sızlatmıştı. Küçük kızın yaşadığı dram, İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Ailesiyle birlikte Türkiye'ye getirilen Selva artık, gerçek oyuncaklarla oynayıp, bomba ve uçak sesleri duymadan gülecek.

Haber Merkezi AA
Suriyeli babanın küçük kızıyla oyunu yürek burkmuştu.
Suriyeli babanın küçük kızıyla oyunu yürek burkmuştu.

Suryeli bir baba, kızının bomba seslerinden korkmama ve psikolojik olarak etkilenmemesi için 4 yaşındaki bir oyun öğretmişti. Uçak ya da bomba sesleri duyduğunda gülmeye başlayan minik kızın videosu, sosyal medyada kısa sürede yayılmıştı. İzleyenleri kahreden oyun, İdlib'de yaşanan dramı gözler önüne sermişti. Bu drama sessiz kalmayan İçişleri Bakanlığı duruma el atarak, küçük Selva ve ailesini Türkiye'ye getirtti.

Suriyeli minik Selva'nın yürekleri burkan savaş oyunu
OYNAT 00:24
Suriyeli minik Selva'nın yürekleri burkan savaş oyunu
Suriyeli baba, 4 yaşındaki küçük kızına uçak ve bomba seslerini tatlı bir oyun olarak öğretti. Tek bir şart var; oyunun bozulmaması için her bomba sesinde ailecek gülmek.

AA

"Dünyaya mesaj vermek istedik"

  • Baba Abdullah Muhammed ve kızı Selva ile aile bireyleri, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü sınır kapısındaki işlemlerin ardından Türkiye'ye geçiş yaptı. Çok mutlu olduklarını belirten baba Muhammed, "Kızımla dünyaya bir mesaj vermeye çalıştık, çok şükür bu mesaj yerini buldu. Biz şu an Türkiye'ye geçiyoruz. Öncelikle Türk halkına, hükümetine ve özellikle de İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya çok teşekkür ederim. Bize hayatımızı değiştirecek yardımı sağladılar. Türk hükümeti biz Suriye halkına ilk günden bu yana destek oluyor" diye konuştu.

AA
  • Suriye'ye komşu diğer ülkelerin Suriye halkına yüz çevirdiğine dikkati çeken baba Muhammed, "Kızım artık okula gidecek. Temenni ederim ki Suriye'de olaylar son bulur, ben de geri döner ve onlara yeniden kavuşurum" dedi.

AA

"Hayat Güzeldir" filmini hatırlatmıştı"

Selva ve ailesi, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına yakın Sarmada ilçesine sığınmıştı. 18 Şubat'ta İdlib'deki bombardımanlardan korkmaması için babası tarafından "savaş oyunu" oynatılan küçük Selva'ya ulaşmıştı. Selva ve babasının yaşadıkları, İkinci Dünya Savaşı sırasında, küçük oğluyla toplama kampına götürülen Yahudi bir babanın, çocuğuna, savaşı bir oyun gibi yansıtmasını konu alan "Hayat Güzeldir" filmini hatırlatıyor. Filmde baba, oğluna, oyunu başarıyla tamamlarsa ödül olarak gerçek bir tank kazanacağını söylüyor.

Türkiyede virüse rastlanmadı

Türkiye'de virüse rastlanmadı

Kum ve Meşhed geçmişi olanlar 14 günlük karantinaya alındı.
Geleceğe yönelikçok önemli adımlar attık

Geleceğe yönelik
çok önemli adımlar attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da açıklamalarda bulundu.
Turnuvalar durdurulabilir

'Turnuvalar
durdurulabilir'

Koronavirüs tehdidi büyürse futbol oynanmayacak.
HDP kongresine soruşturma

HDP kongresine soruşturma

​15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 14'ü yakalandı.
Masonların hedefi<br>milletleri dinsizleştirmek

Masonların hedefi
milletleri dinsizleştirmek

Mason, laikliğin misyoneridir ve amacı için medyayı kullanmalıdır.
'Sokağa <br>çıkmayın' çağrısı

'Sokağa
çıkmayın' çağrısı

İran Sağlık Bakanı, 11 eyalette yaşayanlara çağrıda bulundu.

Koronavirüs iddiasına yalanlama

Koronavirüs iddiasına yalanlama

Soylu: Olursa zaten biz bunu vatandaşımızla paylaşmak zorundayız
Artık bombalar olmadan gülecek

Artık bombalar olmadan gülecek

'Savaş oyunu' yürekleri sızlatmıştı.
Esed rejimi yine okulu vurdu

Esed rejimi yine okulu vurdu

Misket bombasıyla düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Hızı 100 km'ye çıkacak

Hızı 100 km'ye çıkacak

​İstanbul Valiliği uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun
İran'dan <br>koronavirüs tahliyesi

İran'dan
koronavirüs tahliyesi

132 yolcu ve mürettebat karantinaya alındı.
​14 gün gözlem altında tutulacaklar

​14 gün gözlem altında tutulacaklar

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması.
Mübarek öldü

Mübarek öldü

​Mısır'ın devrik lideri 92 yaşında öldü.
Rusya'dan kritik açıklama

Rusya'dan kritik açıklama

Erdoğan "Tam bir ittifak söz konusu değil" açıklaması yapmıştı.
Türkiye damgası

Türkiye damgası

​NATO'nun 'Dynamic Manta 2020' tatbikatı başladı.
Sonuçlar açıklandı

Sonuçlar açıklandı

MEB, 20 bin öğretmen ataması için müjdeli haberi verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.