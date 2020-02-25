Suriyeli Selva Türkiye'de gerçek oyunlar oynayacak

Suryeli bir baba, kızının bomba seslerinden korkmama ve psikolojik olarak etkilenmemesi için 4 yaşındaki bir oyun öğretmişti. Uçak ya da bomba sesleri duyduğunda gülmeye başlayan minik kızın videosu, sosyal medyada kısa sürede yayılmıştı. İzleyenleri kahreden oyun, İdlib'de yaşanan dramı gözler önüne sermişti. Bu drama sessiz kalmayan İçişleri Bakanlığı duruma el atarak, küçük Selva ve ailesini Türkiye'ye getirtti.

OYNAT 00:24 Suriyeli minik Selva'nın yürekleri burkan savaş oyunu Suriyeli baba, 4 yaşındaki küçük kızına uçak ve bomba seslerini tatlı bir oyun olarak öğretti. Tek bir şart var; oyunun bozulmaması için her bomba sesinde ailecek gülmek. BiP'te paylaş

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"Dünyaya mesaj vermek istedik"

Baba Abdullah Muhammed ve kızı Selva ile aile bireyleri, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü sınır kapısındaki işlemlerin ardından Türkiye'ye geçiş yaptı. Çok mutlu olduklarını belirten baba Muhammed, "Kızımla dünyaya bir mesaj vermeye çalıştık, çok şükür bu mesaj yerini buldu. Biz şu an Türkiye'ye geçiyoruz. Öncelikle Türk halkına, hükümetine ve özellikle de İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya çok teşekkür ederim. Bize hayatımızı değiştirecek yardımı sağladılar. Türk hükümeti biz Suriye halkına ilk günden bu yana destek oluyor" diye konuştu.

AA

Suriye'ye komşu diğer ülkelerin Suriye halkına yüz çevirdiğine dikkati çeken baba Muhammed, "Kızım artık okula gidecek. Temenni ederim ki Suriye'de olaylar son bulur, ben de geri döner ve onlara yeniden kavuşurum" dedi.

AA

"Hayat Güzeldir" filmini hatırlatmıştı"

Selva ve ailesi, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına yakın Sarmada ilçesine sığınmıştı. 18 Şubat'ta İdlib'deki bombardımanlardan korkmaması için babası tarafından "savaş oyunu" oynatılan küçük Selva'ya ulaşmıştı. Selva ve babasının yaşadıkları, İkinci Dünya Savaşı sırasında, küçük oğluyla toplama kampına götürülen Yahudi bir babanın, çocuğuna, savaşı bir oyun gibi yansıtmasını konu alan "Hayat Güzeldir" filmini hatırlatıyor. Filmde baba, oğluna, oyunu başarıyla tamamlarsa ödül olarak gerçek bir tank kazanacağını söylüyor.