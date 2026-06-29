Suriyeliyi kayıt dışı istihdam bitecek

‘Geçici koruma’ altındaki Suriyelilere ‘çalışma izni muafiyeti’ getirilmesi, iş dünyasından geniş yankı uyandırdı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yeni düzenlemeyle birlikte, geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler belirli şartları taşımaları halinde klasik çalışma izni prosedürüne tabi olmadan yasal olarak çalışma hakkı elde edecek. Yeni Şafak’a konuşan hukukçular ve sektör temsilcileri, düzenlemenin hem Türkiye ekonomisine hem de Suriyelilerin kayıtlı istihdama kazandırılmasına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

İŞÇİ İHTİYACI HEMEN KARŞILANACAK

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Avukat Abdullah Resul Demir, “Yabancı çalıştırmak isteyen iş yerlerinde en az 5 Türk vatandaşı bulundurma zorunluluğunun ortadan kalkması ve çalışma harcı yükünün hafiflemesi işverenlere büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Düzenleme sayesinde geçici koruma altındaki kişiler sigorta primleri ödenerek resmi olarak istihdam edilecek. Böylece hem işçilerin sosyal hakları güvenceye kavuşacak hem de ülkemiz maddi gelir elde edecektir. Mevzuat, Türk vatandaşı bulmakta zorluk çekilen inşaat gibi kritik sektörlerde faaliyet gösteren küçük esnafın ve büyük şirketlerin ihtiyaç duyduğu iş gücüne çok daha hızlı ulaşmasına yardımcı olmaktadır” diye konuştu.

BÜROKRATİK ENGELLER KALKIYOR

Avukat Halit Ali, “Yeni muafiyet uygulaması, yasal istihdamın önündeki zaman ve maliyet doğuran bürokratik engelleri azaltarak geçici koruma kapsamındaki kişilerin kayıtlı çalışma hayatına erişimini kolaylaştıracaktır. İnşaat, tarım, tekstil, imalat ve hizmet gibi uzun süredir yabancı iş gücü ihtiyacı bulunan sektörlerde işverenlerin bu pratik düzenlemeyi oldukça olumlu karşılayacağını düşünüyorum. Bu adım, henüz geri dönüş kararı vermemiş veya bu süreci zamana yaymayı planlayan kişilerin, ülkelerine dönüş hazırlığı yaparken yasal şekilde çalışarak ekonomik güvence elde etmelerini sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET GÜVENCESİ

Türkiye’de medya sektöründe çalışan ve sonradan Türk vatandaşlığı alan Suriye asıllı Abdullah Süleymanoğlu ise, “Yeni sistemle birlikte çalışma izni muafiyeti Göç İdaresi üzerinden birkaç dakika içerisinde veya aynı günde, hiçbir harç maliyeti ödenmeden ve Çalışma Bakanlığı prosedürlerine takılmadan çok kolay bir şekilde alınabilmektedir. Geçmişte kaçak çalışmadan kaynaklanan asgari ücretin altındaki düşük ücret adaletsizliği bu düzenlemeyle son bulmakta ve muafiyet alan kişilerin en düşük maaşı yasal olarak asgari ücret seviyesine çekilmektedir. Muafiyet belgesine sahip çalışanlar, tıpkı Türk vatandaşları gibi aynı gün içinde bir iş yerinden ayrılıp diğerinde sigorta giriş-çıkışı yaptırarak çok pratik bir şekilde iş değiştire-bilmektedir” şeklinde konuştu.











