Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu: 58 terörist etkisiz hâle getirildi

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonları devam ediyor. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler gece boyunca ateş altına alındı ve 58 terörist etkisiz hâle getirildi.
Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz!
Meşru müdafaa kapsamında, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dün gece ateş destek vasıtaları ile Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 58’e yükseldi