Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruyoruz

Bakanlık kaynakları, Suriye ile ilişkilerdeki son duruma yönelik soruları da yanıtladı. Yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın diyalog konusunda bir irade ortaya koyduğu dile getirildi. Türkiye'nin 'Meşru müdafaa ilkesi' kapsamında topraklarına yönelik terör saldırılarını ve tehditleri bertaraf etmek, hudutlarını korumak ve Suriye'nin kuzeyinde oldubittiye getirilerek bir terör koridorunun kurulmasını engellemek için Suriye'de bulunduğu kaydedildi. Suriye'nin toprak bütünlüğüne en fazla katkı sağlayan ülkenin Türkiye olduğu belirtilerek, Türkiye'nin gerçekleştirdiği sınır ötesi harekatların, Suriye toprak bütünlüğünün korunmasına büyük katkılar yaptığı, Suriye'de terörün yok edilmesi ve toprak bütünlüğünün sağlanması, siyasi istikrarın yeniden tesisi ve Suriye halkının huzur ve güven içinde yaşamasının arzulandığı kaydedildi.