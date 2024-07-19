Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruyoruz

Terör örgütü PKK’ya karşı Irak’la iş birliğine dikkat çeken kaynaklar, “Sahada terörle mücadelemiz başarılı şekilde sürmekte” ifadesini kullandı. Şam’la normalleşme sürecine de değinen kaynaklar, "Suriye’nin toprak bütünlüğüne en fazla katkı sağlayan ülkeyiz” dedi.
DİYALOG İRADESİ MEVCUT
Bakanlık kaynakları, Suriye ile ilişkilerdeki son duruma yönelik soruları da yanıtladı. Yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın diyalog konusunda bir irade ortaya koyduğu dile getirildi. Türkiye'nin 'Meşru müdafaa ilkesi' kapsamında topraklarına yönelik terör saldırılarını ve tehditleri bertaraf etmek, hudutlarını korumak ve Suriye'nin kuzeyinde oldubittiye getirilerek bir terör koridorunun kurulmasını engellemek için Suriye'de bulunduğu kaydedildi. Suriye'nin toprak bütünlüğüne en fazla katkı sağlayan ülkenin Türkiye olduğu belirtilerek, Türkiye'nin gerçekleştirdiği sınır ötesi harekatların, Suriye toprak bütünlüğünün korunmasına büyük katkılar yaptığı, Suriye'de terörün yok edilmesi ve toprak bütünlüğünün sağlanması, siyasi istikrarın yeniden tesisi ve Suriye halkının huzur ve güven içinde yaşamasının arzulandığı kaydedildi.
Yıl başından bu yana bin 427 PKK’lı etkisiz
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda bu yılın başından itibaren 1427 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kesintisiz sürdürdüğünü söyledi.
SINIRDA YÜKSEK TEKNOLOJİ
Tuğamiral Aktürk, hudutların, teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunduğuna vurgu yaparak, "1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 707, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 65 bin 225 olmuştur" şeklinde konuştu.