Suriye'ye gönüllü dönüşler sürecek

Bayram izni kaldırılan Suriyeliler gönüllü geri dönüşe teşvik ediliyor. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Uluslararası Koruma Genel Müdürü Muhammet Selami Yazıcı, Suriyelilerin bayram izni uygulamasının kaldırılmasıyla ilgili açıklama yaptı. 2017-2021 yılları arasında Türkiye’nin oluşturduğu güvenli bölgelere bayram iznine giden 150 bine yakın Suriyelinin geri dönmediğini hatırlatan Yazıcı, Suriye’ye gidip geri gelenlerin diğer sığınmacılara verdiği bilgi üzerine güvenli bölgelere 495 bin 625 kişinin gönüllü şekilde geri döndüğünü kaydetti. Yazıcı, “Bundan sonraki süreçte gidenler geri dönemeyecek fakat gönüllü geri dönüş her zaman olduğu gibi önceliğimiz olacak. Bundan sonra da gönüllü geri dönüşler devam edecek. Onun dışındaki gidiş-dönüşlere müsaade edilmeyecek” diye konuştu.