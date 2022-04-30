Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Suriyeye gönüllü dönüşler sürecek
ANKARA

Suriye'ye gönüllü dönüşler sürecek

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Uluslararası Koruma Genel Müdürü Muhammet Selami Yazıcı, Suriyelilerin bayram izni uygulamasının kaldırılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Suriyeye gönüllü dönüşler sürecek
Muhammet Selami Yazıcı

Bayram izni kaldırılan Suriyeliler gönüllü geri dönüşe teşvik ediliyor. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Uluslararası Koruma Genel Müdürü Muhammet Selami Yazıcı, Suriyelilerin bayram izni uygulamasının kaldırılmasıyla ilgili açıklama yaptı. 2017-2021 yılları arasında Türkiye’nin oluşturduğu güvenli bölgelere bayram iznine giden 150 bine yakın Suriyelinin geri dönmediğini hatırlatan Yazıcı, Suriye’ye gidip geri gelenlerin diğer sığınmacılara verdiği bilgi üzerine güvenli bölgelere 495 bin 625 kişinin gönüllü şekilde geri döndüğünü kaydetti. Yazıcı, “Bundan sonraki süreçte gidenler geri dönemeyecek fakat gönüllü geri dönüş her zaman olduğu gibi önceliğimiz olacak. Bundan sonra da gönüllü geri dönüşler devam edecek. Onun dışındaki gidiş-dönüşlere müsaade edilmeyecek” diye konuştu.

Göç İdaresi Başkanı Ünlü: Suriyelilere bayrama özel izin yok
GÜNDEM
Göç İdaresi Başkanı Ünlü: Suriyelilere bayrama özel izin yok

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Göç İdaresi ile ilgili sorduğun üç sorunun da muhatabı Göç Başkanlığı değil
GÜNDEM
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Göç İdaresi ile ilgili sorduğun üç sorunun da muhatabı Göç Başkanlığı değil
Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe

Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe

Sarı-lacivertlilerin yenilmezlik serisi 11 maça çıktı.
Şampiyonluk provası gibi idman

Şampiyonluk provası gibi idman

​Trabzonsporlu taraftarlar Akyazı'daki antrenmana koştu.
Vefat sayısı iki yılın ardından ilk kez 10un altına düştü

​Büyükelçi Schulz Dışişleri'ne çağrıldı.
Kadıköy'de <br>'Bilica' vakası

Kadıköy'de
'Bilica' vakası

​F.Bahçe-Gaziantep maçında ilginç an.

Ölümden nasıl kurtulduğunu anlattı.
Bayraktar TB2 bayramda görevde

Bayraktar TB2 bayramda görevde

İki 2 bin 224 ayrı noktada denetim yapacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.