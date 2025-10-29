Sürücü ve yolcunun yaralandığı motosiklet kazası

Kaza, Uşak-İzmir karayolu Hacıkadem kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.C.M. (21) idaresindeki 20 AOF 259 plakalı motosiklet ile aynı istikamette seyir halinde olan M.G. (27) yönetimindeki 10 AGG 435 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savruldu.