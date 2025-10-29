Yeni Şafak
Sürücü ve yolcunun yaralandığı motosiklet kazası

00:4929/10/2025, Çarşamba
IHA
Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.
Uşak'ta aynı istikamette seyir halinde giden otomobil ile motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan vatandaş yaralandı.

Uşak’ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak-İzmir karayolu Hacıkadem kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.C.M. (21) idaresindeki 20 AOF 259 plakalı motosiklet ile aynı istikamette seyir halinde olan M.G. (27) yönetimindeki 10 AGG 435 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savruldu.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu konumunda bulunan Z.E. (19) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, otomobil sürücüsü polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, yaralı Z.E’nin hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



#Uşak
#Motosiklet
#Kaza
